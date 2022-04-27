الامارات | محمد بن راشد: نختتم حملة "المليار وجبة" بحصيلة قياسية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: نختتم حملة "المليار وجبة" بحصيلة قياسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 أبريل 2022

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، في تغريدة على حسابه في "تويتر" نختتم بحمدالله حملة "المليار وجبة" بحصيلة قياسية بلغت 600 مليون وجبة للآن".

وأضاف سموه : "نختتم بحمدالله حملة "المليار وجبة" بحصيلة قياسية بلغت 600 مليون وجبة للآن تبرعت بها مؤسسات وشركات ورجال أعمال و320 ألف فرد.. ونعلن اليوم عن دعم شخصي للحملة بـ400 مليون وجبة لاستكمال المليار وجبة.. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام وقراءة القرآن وإطعام الطعام في هذا الشهر الفضيل.

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