الامارات | شرطة رأس الخيمة تنشر 80 دورية استعداداً لعيد الفطر

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تنشر 80 دورية استعداداً لعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن القائد العام لشرطة رأس الخيمة، اللواء علي بن علوان النعيمي، نشر 80 دورية مرورية وأمنية في كل مناطق الإمارة، خلال فترة عيد الفطر المبارك، وستتم مراقبة الطرق عن طريق الكاميرات، وتكثيف الدوريات النهارية والليلية في الأماكن الحيوية السياحية، مثل الحدائق والأسواق وفي الأماكن العامة وبين الأحياء السكنية، إضافة إلى توزيع عدد من الدوريات أمام المصليات التي ستقام فيها شعائر صلاة العيد المبارك في مختلف مناطق وأحياء الإمارة، لتسهيل انسيابية حركة السير والمرور.

وأوضح أنه يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19»، متمنياً أن تخلو أحياء وطرقات الإمارة من الحوادث والمخالفات المرورية خلال العطلة مع قضاء أوقات عائلية ممتعة ومسلية في ظل أجواء العيد السعيد.

ولفت النعيمي إلى تعزيز جهود شرطة رأس الخيمة، واستعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال تكثيف وجود العناصر والدوريات الشرطية والأمنية في جميع أنحاء الإمارة، لضمان الأمن والسلامة للجميع، مثمناً جهود رجال الشرطة الذين يؤدون واجبهم في تحقيق نشر الأمن والطمأنينة والراحة للمواطنين والمقيمين على مدار الساعة.

وأشار إلى أن غرفة العمليات تتلقى جميع بلاغات واستفسارات الجمهور على الرقم (901)، والحالات الطارئة على الرقم (999) إضافة إلى تعزيز الوجود الأمني بصفة دائمة في مختلف أنحاء الإمارة، لدعم وتقديم الرسالة الأمنية والخدمية للجميع.

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