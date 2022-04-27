الامارات | «الصحة» تسعى إلى تحقيق الريادة في «الصحة الوقائية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تسعى إلى تحقيق الريادة في «الصحة الوقائية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، جلسة عصف ذهني حول برنامج التحصين الوطني، تزامناً مع أسبوع التطعيمات العالمي، لتحديد خارطة الطريق لتطوير برنامج التحصين الوطني، من خلال تعزيز القدرات المطلوبة لدوام الاستمرارية في معدلات التغطية العالية باللقاحات على المستوى الوطني. وتستهدف الجلسة الأفكار الإبداعية في مجال التطعيمات ضمن محاور مختلفة، بمشاركة الخبراء والاستشاريين في مجال التطعيمات والصحة العامة والرعاية الصحية من جهات إشرافية وفنية لتحليل الوضع الحالي، والاطلاع على عوامل القوة والتحديات والفرص، ووضع خطط عمل لتحقيق المؤشرات الوطنية المرتبطة بالوقاية والتحصين. وأكد مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، صقر الحميري، أن هدف الجلسة هو الخروج بأفكار وحلول مبتكرة، تسهم في رفع التغطية باللقاحات.

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