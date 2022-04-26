الامارات | نشر 80 دورية مرورية وأمنية في عيد الفطر برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن نشر 80 دورية مرورية وأمنية في عيد الفطر برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن القائد العام لشرطة رأس الخيمة، اللواء علي بن علوان النعيمي،عن نشر 80 دورية مرورية وأمنية في كافة مناطق الإمارة خلال فترة عيد الفطر المبارك، كما سيتم مراقبة الطرقات عن طريق الكاميرات وتكثيف الدوريات النهارية والليلية في الأماكن الحيوية السياحية كالحدائق والأسواق وفي الأماكن العامة وبين الأحياء السكنية، إضافة إلى توزيع عدد من الدوريات أمام المصليات التي ستقام فيها شعائر صلاة العيد المبارك في مختلف مناطق وأحياء الإمارة لتسهيل وانسيابية حركة السير والمرور. وأوضح أنه يجب الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، متمنياً أن تخلو أحياء وطرقات الإمارة من الحوادث والمخالفات المرورية خلال العطلة مع قضاء أوقات عائلية ممتعة ومسلية في ظل أجواء العيد السعيد.

ولفت إلى تعزيز جهود شرطة رأس الخيمة واستعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال تكثيف تواجد العناصر والدوريات الشرطية والأمنية في جميع أنحاء الإمارة لضمان الأمن والسلامة للجميع، مثمناً جهود رجال الشرطة الذين يقومون بواجبهم في تحقيق نشر الأمن والطمأنينة والراحة للمواطنين والمقيمين على مدار الساعة من خلال استجابة غرفة العمليات لجميع بلاغات واستفسارات الجمهور على الرقم (901 ) وللحالات الطارئة على الرقم ( 999 ) إضافة إلى تعزيز التواجد الأمني بصفة دائمة في مختلف انحاء الإمارة لدعم وتقديم الرسالة الأمنية والخدمية للجميع.

وأضاف أن مراكز الشرطة الشاملة والنقاط الأمنية أبوابها مفتوحة لاستقبال الجمهور على مدار الساعة، تعزيزاً للاستجابة السريعة للبلاغات والشكاوى المقدمة، وتقديم أفضل الحلول والخدمات الشرطية المتكاملة.

وقدم النعيمي أحر التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة و إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد - حاكم إمارة رأس الخيمة، وإلى كافة حكام الإمارات و أولياء العهود، و إلى كافة منتسبي وزارة الداخلية، وشعب الإمارات مواطنين ومقيمين، بمناسبة عيد الفطر المبارك متمنياً للجميع الخير

والتوفيق.

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