الامارات | حمدان بن محمد يصدر قراراً بتعيين مدير تنفيذي لمكتب إدارة الدين العام في دائرة المالية بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يصدر قراراً بتعيين مدير تنفيذي لمكتب إدارة الدين العام في دائرة المالية بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (31) لسنة 2022 بتعيين راشد علي بن عبود الفلاسي، مديرًا تنفيذيًا لمكتب إدارة الدين العام في دائرة المالية بدبي.



ويُعمل بالقرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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