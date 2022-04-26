الامارات | 4 مواعيد متبقية أمام طلبة الصف الـ 12 لاختبار «إمسات»

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواعيد متبقية أمام طلبة الصف الـ 12 لاختبار «إمسات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة التربية والتعليم، بأن جدول مواعيد اختبار الإمارات القياسي (إمسات)، يتضمن أربعة مواعيد متبقية، أمام طلبة الصف الثاني عشر لأداء اختبار «إمسات»، وحُدّد لها يوما 22 و29 من شهر مايو المقبل، ويوما 12 و26 من شهر يونيو المقبل.

وأضافت أنه في اليوم الواحد تعقد أربع جلسات للاختبار، تبدأ الجلسة الأولى من الساعة الثامنة صباحاً إلى 10:30 صباحاً، والجلسة الثانية من 11 صباحاً إلى الواحدة والنصف بعد الظهر، والجلسة الثالثة من الثانية بعد الظهر إلى الرابعة والنصف عصراً، والجلسة الرابعة من الخامسة مساءً إلى 7:30 مساءً.

وأوضحت الوزارة أنه بناءً على القرار الوزاري الصادر بشأن تحصيل رسوم تقديم اختبار الامارات القياسي (إمسات)، للمواد الأربع الأساسية (اللغة العربية، واللغة الانجليزية، والفيزياء، والرياضيات) تم استثناء طلبة الصف الثاني عشر فقط من الدفع للاختبار للمرة الأولى ضمن ثلاث فئات، هي فئة المواطنين، وأبناء المواطنات، وأبناء خط الدفاع الأول من حاملي بطاقة فخر الوطن (لجميع المواد في الصف الثاني عشر).

وفصلت الوزارة على موقعها الإلكتروني الرسوم المقررة التي يجب تحصيلها لتقديم اختبار الإمارات القياسي (إمسات)، حيث يكون الاختبار مجاناً للطلبة المواطنين للمرة الأولى، أما رسومه للطلبة غير المواطنين في الصف الثاني عشر، فتكون 300 درهم في المرة الأولى، و100 درهم لكل مادة في الإعادة.

وأشارت إلى أنه في «سياسة الغياب أثناء اختبار الإمارات القياسي (إمسات)»، في حال أرفق الطالب وثيقة تثبت تغيبه لعذر مقبول، فإنه يتوجب عليه رفع طلب لإعادة الاختبار إلى إدارة الاختبارات الوطنية والدولية، شارحاً فيه سبب الغياب بالتفصيل، ثم تتم مراجعة طلبه، وإبلاغه بموعد الاختبار المخصص له، وفي حال تغيب الطالب عن الاختبار من دون عذر مقبول، فلن يسترجع الرسوم المدفوعة.

وقالت الوزارة إن خدمة «طلب التسجيل في اختبار الإمارات القياسي (إمسات)»، تتيح للمتعامل التقدم بطلب التسجيل في اختبار الإمارات القياسي (إمسات)، الذي يتكون من مجموعة اختبارات إلكترونية مبنية على المعايير الوطنية لقياس وتقييم المهارات، وذلك لغرض استكمال الدراسة أو الالتحاق بسوق العمل في دولة الإمارات.

ويشمل الاختبار المواد الأساسية اللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات والفيزياء، بالإضافة إلى مواد تضاف وفق متطلبات القبول الجامعي، مثل مواد الكيمياء والأحياء وعلوم الحاسوب، حيث يمكن التسجيل لأداء الاختبار في مادة واحدة أو مجموعة مواد حسب متطلبات المؤسسة التعليمية أو جهة العمل.

ويشترط أن يكون الطالب الذي يسجل لأداء اختبار الإمارات القياسي، مقيداً في الصف الثاني عشر، أو أكمل الصف الثاني عشر في مؤسسات التعليم العام، سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها.

ويذكر أن خدمة «طلب التسجيل في اختبار الإمارات القياسي (إمسات)»، تعد إحدى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة.

فرصة الالتحاق بالجامعة

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الاختبارات الوطنية (إمسات)، أتاحت للطلبة الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بأيٍّ من مؤسسات التعليم العالي، سابقاً، بسبب تدني درجاتهم في «الثانوية»، فرصة الدراسة الجامعية من دون إعادة «الثانوية» مرة أخرى، وذلك من خلال خوض هذه الاختبارات لتحسين درجاتهم في مواد محددة (اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية)، موضحة أنه يحق للطالب دخول اختبارات «إمسات» مرات عدة.

وجاء تطبيق الاختبارات الوطنية (إمسات) كشرط للقبول، ليمنح هؤلاء الطلبة فرصة الالتحاق بالدراسة الجامعية، ويحق للطالب خوض اختبار «إمسات» أكثر من مرة، حتى يحقق الدرجات المطلوبة، دون الحاجة إلى إعادة الثانوية.

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