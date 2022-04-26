الامارات | محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستعرضان جهود التنمية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستعرضان جهود التنمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس في استراحة سموه بالمرموم، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر تغريدة على «تويتر»: «أثناء استقبال أخي محمد بن زايد في استراحة المرموم بدبي عصر اليوم.. ناقشنا مجموعة من قضايا الساعة.. وتحدثنا حول مجموعة من مشروعات الوطن المقبلة.. بلادنا تنميتها متسارعة وقادمها خير ورفعة وعزة بإذن الله».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر تغريدة على «تويتر»: «التقيت أخي محمد بن راشد، على مائدة الإفطار في دبي.. تبادلنا الأحاديث الأخوية بشأن الوطن والمواطن.. الحمد لله وطننا الغالي بقيادة خليفة يشهد مسيرة طيبة من الإنجازات والمكتسبات، وبإذن الله نتطلع دائماً إلى الأفضل لمستقبل أجيالنا».

وقد تبادل سموهما الحديث حول أهم الإنجازات المتحققة خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها الاستضافة التاريخية لـ«إكسبو 2020 دبي»، الدورة الأكبر في تاريخ الحدث العالمي العريق، واستمرار الدولة في تصدر العديد من مؤشرات التنافسية العالمية، رغم الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم خلال العامين الماضيين.

واستعرض سموهما مجمل الجهود التنموية التي تشهدها دولة الإمارات، في ضوء الخطط والاستراتيجيات التطويرية المعتمدة استعداداً للـ50 عاماً المقبلة، والتي تتكامل فيما بينها من أجل تحقيق رفعة الوطن وضمان أفضل أشكال الحياة الكريمة للمواطن وتوفير جميع متطلباته، وتسخير كل الإمكانات وحشد الطاقات كافة لمواصلة مسيرة النماء المباركة وصولاً إلى أرفع مستويات الريادة في مختلف المجالات.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة.

نائب رئيس الدولة:

• «تحدثنا حول مجموعة من مشروعات الوطن المقبلة.. بلادنا تنميتها متسارعة وقادمها خير ورفعة وعزة بإذن الله».

ولي عهد أبوظبي:

• «الحمد لله وطننا الغالي بقيادة خليفة يشهد مسيرة طيبة من الإنجازات والمكتسبات، ونتطلع إلى الأفضل لمستقبل أجيالنا».

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