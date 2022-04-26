الامارات | في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخطط كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات، لإدراج علوم المناخ والطاقة المستدامة وعلاقتها بصحة الإنسان في مناهج الصحة العامة، وتحفيز الطلبة والباحثين للتركيز على البحوث المتعلقة بالمناخ والشؤون البيئية.

وقال مساعد العميد للشؤون السريرية، الدكتور طالب المنصوري، خلال كلمته بمناسبة يوم الصحة العالمي، أخيراً، إن الجامعة تواكب جهود قيادة الإمارات ورؤيتها المئوية الرامية إلى رفع كفاءة المنظومة الصحية، وابتكار حلول مستدامة تعزز جودة الرعاية الصحية.

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