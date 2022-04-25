الامارات | محمد بن راشد يلتقي محمد بن زايد ويبحثان عدداً من الموضوعات المتعلقة بخدمة الوطن والمواطن

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يلتقي محمد بن زايد ويبحثان عدداً من الموضوعات المتعلقة بخدمة الوطن والمواطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم في استراحة المرموم بدبي.وتبادل سموهما الحديث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بخدمة الوطن والمواطن وقضايا الساعة .

ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تغريدة في حسابه على تويتر قال فيها " أثناء استقبال أخي محمد بن زايد في استراحة المرموم بدبي عصر اليوم .. ناقشنا مجموعة من قضايا الساعة .. وتحدثنا حول مجموعة من مشاريع الوطن القادمة .. بلادنا تنميتها متسارعة وقادمها خير ورفعة وعزة بإذن الله ..

ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تغريدة في حسابه على تويتر قال فيها " التقيت أخي محمد بن اشد على مائدة الإفطار في دبي .. تبادلنا الأحاديث الأخوية بشأن الوطن والمواطن .. الحمد لله وطننا الغالي بقيادة خليفة يشهد مسيرة طيبة من الإنجازات والمكتسبات وبإذن نتطلع دائما إلى الأفضل لمستقبل أجيالنا.

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