الامارات | الموارد البشرية بعجمان تعتمد عطلة عيد الفطر لمدة 9 أيام والدوام الرسمي 9 مايو

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شكرا لقرائتكم خبر عن الموارد البشرية بعجمان تعتمد عطلة عيد الفطر لمدة 9 أيام والدوام الرسمي 9 مايو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت دائرة الموارد البشرية بعجمان عطلة عيد الفطر لمدة 9 أيام في الجهات الحكومية بالإمارة اعتباراً من يوم السبت الموافق 30 ابريل الجاري ولغاية يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022 . و يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 9 مايو ، على أن تتولى الجهات الحكومية التي تعمل بنظام المناوبة اتخاذ الترتيبات اللازمة بما يتلاءم مع طبيعة عملها واحتياجاتها.
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