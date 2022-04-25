الامارات | محمد بن زايد: نسعى لتعزيز جهودنا في مكافحة الملاريا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: نسعى لتعزيز جهودنا في مكافحة الملاريا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ضرورة بناء استراتيجيات عالمية فاعلة ومستدامة للتعامل مع الأمراض والأوبئة.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على شبكة "تويتر": بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الملاريا، نسعى إلى تعزيز جهودنا والتعاون مع شركائنا لمكافحة هذا المرض، مضيفاً أن "الأمراض والأوبئة أخطر تحد يواجه المجتمعات، ومن المهم بناء إستراتيجيات عالمية فاعلة ومستدامة للتعامل معها"

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