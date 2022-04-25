الامارات | حاكم عجمان يأمر بصرف 6.5 مليون درهم للصيادين في الإمارة

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم عجمان يأمر بصرف 6.5 مليون درهم للصيادين في الإمارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بصرف مكرمة مالية قيمتها 6.5 مليون درهم للصيادين المزاولين لمهنة الصيد من المنتسبين لجمعية عجمان للصيادين على أن يبدأ تسليمها فوراً وقبل حلول عيد الفطر المبارك.

‪وتأتي مكرمة صاحب السمو حاكم عجمان في إطار تشجيع المواطنين على مزاولة المهنة واهتمامه بالصيادين والوقوف على احتياجاتهم وأحوالهم وقضاياهم وإزالة المعوقات التي تواجههم لتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم‪.‬ ‬ وأكد أحمد إبراهيم راشد الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان رئيس مجلس إدارة جمعية عجمان للصيادين أن هذه المكرمة تشمل صيادي إمارة عجمان من المواطنين المرخصين لمزاولة نشاط الصيد وأعضاء جمعية الصيادين في إمارة عجمان .. مشيداً بمكرمة سموه واهتمامه بالصيادين وأسرهم وحرصه على مشاركتهم مختلف المناسبات وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم من أجل النهوض بمهنة الصيد والارتقاء بها من خلال تقديم الدعم والمعدات التي يحتاجون إليها‪.‬ ‪ ‬ ورفع رئيس مجلس إدارة جمعية عجمان للصيادين بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان لدعمه المتواصل والكبير ومكرماته الكثيرة واهتمامه وتشجيعه للصيادين وتوفير احتياجاتهم كافة‪.‬ ‪ ‬ ونقل أحمد إبراهيم تحيات أعضاء الجمعية وتقديرهم إلى صاحب السمو حاكم عجمان و سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على متابعتهما شخصياً لمهام وأنشطة صيادي الأسماك في عجمان والاطلاع على دورهم العام في توفير الأمن الغذائي المائي للمواطنين والمقيمين وتوفير ما يحتاجونه من أجل النهوض والارتقاء بمهنة الصيد إضافة إلى الاهتمام بجميع الصيادين وتقديم الدعم والمعدات التي يحتاجون إليها‪.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news