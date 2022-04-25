الامارات | 35 % خصما على المخالفات المرورية في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 35 % خصما على المخالفات المرورية في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت شرطة أبوظبي أنه يمكن للسائقين الاستفادة من مبادرة الدفع المبكر للمخالفات المرورية، وهي خصم 35% لمدة شهرين من تاريخ ارتكاب المخالفة، وخصم 25% لمدة سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة.

ودعت السائقين للاستفادة من مبادرة تقسيط المخالفات المرورية لمدة سنة واحدة دون احتساب أية فوائد وذلك بالتعاون مع خمس بنوك وهي بنك أبوظبي الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري ومصرف الامارات الاسلامي وبنك المشرق.

وتضمن شروط وخطوات الاستفادة من مبادرة التقسيط، أن تكون البطاقة الائتمانية صادرة من البنوك والمصارف المتعاقدة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ، و الاتصال مباشرة بأحد البنوك التي تقدم الخدمة خلال فترة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ تسديد المبلغ لطلب تقسيط المخالفات.

وتتيح الخدمة دفع المخالفات عبر مراكز الخدمة التابعة لشرطة أبوظبي والقنوات الرقمية مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية وذلك بنظام التقسيط لمدة سنة واحدة دون احتساب أي فوائد على المستفيدين .

ونبهت إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2020م بشأن حجز المركبات في إمارة ابوظبي نص على أنه في حال "تجاوز قيمة الغرامات المرورية المفروضة على المركبة مبلغ 7,000 درهم" ، يجب سداد الغرامات المالية كاملة وإلا يتم حجز المركبة الى حين دفع جميع الغرامات ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر وبعدها تحال المركبة للبيع في المزاد العلني.

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