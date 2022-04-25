الامارات | «مبروك ما ياك» توفر 8 خدمات مهمة للمواليد المواطنين الجدد

شكرا لقرائتكم خبر عن «مبروك ما ياك» توفر 8 خدمات مهمة للمواليد المواطنين الجدد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت حكومة الإمارات الرقمية بأن «مبروك ما ياك» هي خدمة إلكترونية متكاملة تقدم للمواليد المواطنين الجدد، وتوفر ثماني خدمات مهمة، هي: إصدار شهادة الميلاد، إضافة المولود في خلاصة القيد، تسجيل المولود في السجل السكاني، إصدار جواز السفر، إصدار بطاقة الهوية، الحصول على التأمين- ثقة، كما يتم تسجيل أسماء المواليد الجدد في السجل السكاني.

وأوضحت أن متطلبات الحصول على الخدمة تتضمن أن يقدم الأب لطلب الخدمة، وأن يحمل الجنسية الإماراتية، وأن تكون الزوجة مضافة في خلاصة القيد، وأن تتم الولادة في أحد المستشفيات التي تقدم الخدمة، وعلى الأب التسجيل المسبق في الهوية الرقمية كمستخدم تم التحقق منه. كما يجب توفير أصول الوثائق التالية عند فتح الملف بالمستشفى: هوية الوالدين سارية المفعول، خلاصة القيد، عقد الزواج (في حالة المولود الأول).

وحول خطوات الحصول على الخدمة، أشارت إلى طلب باقة «مبروك ما ياك»، حسب الخطوات التالية للحصول على المستندات التي تغطيها الخدمة للمولود الجديد: إبلاغ المستشفى بالرغبة في الحصول على خدمة «مبروك ما ياك» عند قدوم مولود جديد، يستلم المتعامل رسالة نصية قصيرة تؤكد اكتمال الإجراء. وتتضمن الرسالة رابط الطلب لإكماله عبر الإنترنت، وتسجيل الدخول في بوابة خدمة «مبروك ما ياك»، وإكمال اسم المولود وتحميل صورته على الموقع، ودفع الرسوم عبر الإنترنت، ويستلم المتعامل رسالة نصية قصيرة تطلب منه زيارة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ومعه خلاصة القيد الأصلية، وبعد ذلك يستلم المتعامل جميع المستندات التي توفرها الخدمة، مثل شهادة الميلاد، وبطاقة الهوية، وجواز السفر للمولود الجديد.

وذكرت أن خدمة «مبروك ما ياك» تأتي في إطار تعاون مشترك بين هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة الصحة في أبوظبي، وبريد الإمارات، وغيرها من الجهات الاتحادية والمحلية.

ويوضح دليل باقة «مبروك ما ياك» أن فترة التقديم على الخدمة تكون خلال أول ثلاثة أشهر من تاريخ الولادة، ويمكن التقديم على الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني (https://services.government.ae/nbb/#/.

رسوم الخدمة 243 درهماً

ذكر الموقع الإلكتروني لخدمة «مبروك ما ياك»، أنها متوافرة على مستوى إمارات الدولة، وتبلغ رسوم الخدمة بالكامل 243 درهماً لكل من شهادة الميلاد وجواز السفر وبطاقة الهوية، ويضاف المولود الجديد في خلاصة القيد عند زيارة مراكز إدارة الجنسية لاستلام المستندات.

وتشارك في تقديم الخدمة 15 جهة، و90 مستشفى، فيما بلغ عدد طلبات التسجيل 57 ألف طلب.

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