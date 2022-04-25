الامارات | «ديليفرو» يوفّر خيارات تبرّع متعددة لـ «المليار وجبة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «ديليفرو» يوفّر خيارات تبرّع متعددة لـ «المليار وجبة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة «ديليفرو» لتوصيل الطعام عن مشاركتها في مبادرة «المليار وجبة»، الأكبر من نوعها في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين والفقراء، عبر تمكين مستخدمي تطبيقها الذكي، من التبرع بقيمة وجبات غذائية لدعم المبادرة الإنسانية التي تشمل 50 دولة حول العالم.

وبإمكان مستخدمي منصة «ديليفرو» لطلب الطعام التبرع بقيمة وجبات والانضمام لمبادرة «المليار وجبة»، التي تنظمها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» لدعم الفئات الضعيفة، بمن فيهم الأطفال واللاجئون والنازحون والمتضررون من الأزمات والكوارث الطبيعية.

ويوفر تطبيق «ديليفرو» لطلب الطعام خطوات بسيطة سهلة تمكّن المستخدم من التبرع بعدد من الوجبات، ابتداءً من 10 دراهم، أو 50، أو 100، أو 300، أو 500 درهم، لتوفير الوجبات للمحتاجين ضمن مبادرة «المليار وجبة».

وتعود قيمة مساهمته لتوفير المكونات الغذائية الأساسية المطلوبة لتوفير وجبات طعام مغذية للأفراد والأُسر الأقل حظاً حول العالم.

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