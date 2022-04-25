الامارات | 205 منشآت غذائية بالفجيرة غير ملتزمة باشتراطات الصحة خلال رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن 205 منشآت غذائية بالفجيرة غير ملتزمة باشتراطات الصحة خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير بلدية الفجيرة، المهندس محمد الأفخم، لـ«الامارات اليوم» عن اتخاذ البلدية إجراءات بحق 205 منشآت غذائية غير ملتزمة باشتراطات الصحة والسلامة الغذائية منذ بداية شهر رمضان.

وتضمنت الإجراءات توجيه 108 انذارات و97 مخالفة بعد تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المحال الغذائية والصحية في مختلف مناطق الإمارة منذ بداية الشهر الفضيل، شملت الأسواق المركزية والشعبية، بهدف التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية المعمول بها، وتطبيقها وفق معايير السلامة الغذائية، نظراً لزيادة إقبال جمهور المستهلكين عليها في هذا الموسم.

ووفقا للأفخم، تمثلت ابرز المخالفات في عدم التزام مسؤول المنشأة بصيانة وتنظيف فتحات الصرف الصحي، وعدم الالتزام بالمحافظة على نظافة المنشأة كالأرضيات والسقف وخلف المعدات، وعدم الالتزام بوضع تواريخ الصلاحية على المواد الغذائية المحضرة في الثلاجات، إضافة إلى عدم التزام بعض المنشآت بتدريب العاملين، وعدم استيفاء المنشأة التراخيص اللازمة.

وتكثف البلدية حملاتها على المنشآت الغذائية والصحية في الإمارة في شهر رمضان، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية، والتحقق من صلاحية المواد الغذائية المقدمة للمستهلكين، إضافة إلى ضبط الممارسات الصحية الخاطئة التي يمارسها عاملون في تلك المنشآت، وتقديم النصائح والإرشادات، وتوجيه العاملين فيها لأفضل الممارسات.

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