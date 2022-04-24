الامارات | مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية ترفع مساهمتها إلى 31 مليون درهم في مبادرة "المليار وجبة"

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية ترفع مساهمتها إلى 31 مليون درهم في مبادرة "المليار وجبة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفعت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية مساهمتها في مبادرة "المليار وجبة"، الأكبر في المنطقة، إلى 31 مليون درهم، بعد تبرعها بمبلغ 11 مليوناً يضاف إلى 20 مليون درهم كانت قدمتها عشية انطلاق الحملة الإنسانية الأشمل من دولة الإمارات لتوفير العون الغذائي للمحتاجين والفقراء والأقل حظاً في 50 دولة.

وستتولى المؤسسة أيضاً كامل عمليات التوزيع للمواد الغذائية والطرود التموينية التي يوفرها تبرعها بقيمة 11 مليون درهم، وذلك بالاستفادة من شبكة عملياتها الميدانية واللوجستية المتقدمة في مجال العمل الخيري والإنساني في العديد من دول العالم وخاصة في قارتي آسيا وإفريقيا.

وكانت المؤسسة في مقدمة المساهمين في مبادرة المليار وجبة لدى فتح باب التبرعات للأفراد والمؤسسات والفعاليات الاقتصادية ورواد العمل الخيري والإنساني مطلع شهر رمضان.

وأكد إبراهيم بوملحة، مستشار سمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.. أن المؤسسة التي تمثل فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، في استدامة العمل الخيري وتوسيع أثره إلى أبعد مدى، ترفع مساهمتها في مبادرة "المليار وجبة" استجابة للحراك المؤسسي والمجتمعي الشامل الذي أحدثته وتفاعلاً مع تدفق التبرعات تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الجميع للمشاركة في هذا الالتزام الإنساني من الإمارات إلى المحتاجين في العالم.

وقال إن مبادرة المليار وجبة التي توفر في شهر العطاء والإحسان والخير شبكة أمان غذائي للمحتاجين والجوعى والمعسرين حول العالم، وخاصة من الفئات الضعيفة كالأطفال واللاجئين والنازحين، هي امتداد لمسيرة عمل إنساني وخيري مستمرة تجسد رؤية القيادة الرشيدة للعمل الخيري والإنساني وتوفر للأيادي البيضاء من مجتمع الإمارات سلسلة متصلة من المبادرات الإنسانية التي تنقذ من هم بحاجة.

ولفت إلى أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية ستعمل بكل طاقاتها وإمكاناتها وبكامل جهود كوادرها الحريصين على الوصول إلى المحتاجين حيثما كانوا بالدعم المباشر الذي يوفر لهم شبكة أمان هم في أمسّ الحاجة إليها، بالاعتماد على شبكة خدماتها اللوجستية المتكاملة التي بنتها على مدى سنوات طوال من العمل الإنساني المؤسسي المنظم.

وتمثل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية شريكاً تشغيلياً رئيسياً لمبادرة "المليار وجبة"، حيث تتولى تنفيذ عمليات التوزيع للمواد الغذائية والطرود التموينية في الدول التي تنشط فيها المؤسسة، خاصة في القارتين الآسيوية والإفريقية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية والمؤسسات الرسمية والمنظمات الخيرية العاملة على الأرض فيها.

وتواصل مبادرة "المليار وجبة" تلقي التبرعات من الأفراد والمؤسسات وشركات القطاع الخاص ومنظمات العمل الخيري والإنساني والمجتمعي لإغاثة الفئات الأقل حظاً والمساهمة في مواجهة تحدي الجوع الذي يهدد حياة 800 مليون إنسان حول العالم.

وتستقبل "المليار وجبة" التبرعات والمساهمات عبر أربع قنوات معتمدة هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة "المليار وجبة" على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم ، والاشتراك الشهري بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة عبر إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات" في الدولة، والتبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة "مليار وجبة" على الرقم 8009999.

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