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الامارات | "الخارجية" تحدد ضوابط سفر عمرة رمضان

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أحمد عابد - أبوظبي : 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية" تحدد ضوابط سفر عمرة رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة الخارجية والتعاون الدولى مجموعة من الضوابط والارشادات المتعلقة بالسفر لاداء مناسك عمرة رمضان وهي : التسجيل في منصة مقيم قبل 8 ساعات من السفر ودخول أراضي المملكة حتى يتمكن الشخص من أداء العمرة، وتحميل تطبيقي "توكلنا" واعتمرنا" والتسجيل فيهما لإصدار تصريح أداء "مناسك العمرة" والصلاة في الروضة الشريفة.

ودعت لزيارة الموقع الالكتروني للوزارة للتعرف الي تفاصيل إرشاداتها للمواطنين عند السفر لأداء العمرة خلال رمضان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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