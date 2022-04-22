الامارات | مخالفة ركاب مترو دبي بغرامة قيمتها 2000 درهم عند إساءة استخدام أدواته

شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة ركاب مترو دبي بغرامة قيمتها 2000 درهم عند إساءة استخدام أدواته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي لعملائها من ركاب المواصلات العامة المستخدمين لمترو دبي، مجموعة من السلوكيات والمحاذير الواجب الانتباه إليها خلال استخدام المترو، وذلك تحت طائلة المسؤولية والغرامة المالية.

وتتراوح قيمة الغرامات المالية المستحق دفعها في حال ارتكاب تلك الأفعال بين 100 و2000 درهم. ويُخالف كل من يسئ استخدام أدوات الطوارئ مثل الأزرار والمخارج أو من يستخدمها عند عدم الحاجة إليها، وذلك بغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

وتشير قائمة المخالفات والغرامات المطبقة بحق غير الملتزمين من ركاب المترو، إلى عدد من السلوكيات المتعلقة بإزعاج الآخرين، أو التسبب لهم في أي أضرار خلال استخدام المترو أو الوجود في مرافقه.

ويصل عدد السلوكيات المدرجة في القائمة التالية إلى 31 يعد اقتراف أحدها مخالفة تستحق غرامة مالية مبين قيمتها أدناه.

1. استخدام وسائل ومرافق النقل العام والخدمات، أو الدخول أو الخروج من المناطق الخاضعة لدفع التعرفة، دون دفع التعرفة المطبقة وغرامتها 200 درهم

2. عدم إبراز البطاقة الموحّدة عند الطلب وغرامتها 200 درهم

3. استخدام بطاقة مخصصة لغير المستخدم وغرامتها 200 درهم

4. استخدام بطاقة منتهية الصلاحية وغرامتها 200 درهم

5. استخدام بطاقة غير صالحة، وغرامتها 200 درهم

6. بيع البطاقات الموحّدة دون الحصول على إذنٍ مسبق من الوجهة المختصة وغرامتها 200 درهم

7. استخدام بطاقة مزوّرة وغرامتها 500 درهم

8. التسبّب بإزعاج أو اضطرابات بأية طريقةٍ كانت لمستخدمي وسائل ومرافق وخدمات النقل العام وغرامتها 100 درهم.

9. الدخول أو الجلوس في مناطق مخصصة لفئاتٍ معيّنة وغرامتها 100 درهم

10. الأكل والشرب في مناطق لا يُسمح فيها بذلك وغرامتها 100 درهم

11. النوم في المنصات التي ينتظر فيها الركّاب أو في أماكن يُمنع فيها النوم وغرامتها 300 درهم

12. التسبّب بأضرار، تخريب أو تدمير المعدات أو المقاعد في وسائل ومرافق وخدمات النقل العام وغرامتها 2000 درهم.

13. إيقاف السيارات في مناطق مخصصة لمستخدمي المترو لفترة تتخطّى الفترة المسموح بها وغرامتها 100 درهم يومياً وتصل حتى 1000 درهم.

14. الدخول إلى مناطق محظورة داخل وسائل ومرافق وخدمات النقل العام خلافاً لعلامات ولافتات التحذير وغرامتها 100 درهم.

15. الوقوف أو الجلوس في مناطق غير مخصصة للركاب داخل وسائل ومرافق وخدمات النقل العام، وغرامتها 100درهم

16. وضع الأرجل على المقاعد وغرامتها 100 درهم

17. بيع أو ترويج السلع والبضائع بأية وسيلةٍ كانت داخل وسائل ومرافق النقل العام وغرامتها 200 درهم

18. عدم الالتزام بتعليمات المفتّشين أو الأشخاص المكلّفين رسمياً من قبل السلطات المختصة أو عرقلة أداء واجباتهم وغرامتها 200 درهم

19. استخدام وسائل ومرافق وخدمات النقل العام خلافاً لتعليمات السلطات المذكورة على اللوحات الإعلانية وغرامتها 200 درهم

20. إدخال الحيوانات إلى وسائل ومرافق وخدمات النقل العام، ما عدا الكلاب المرافقة لذوي الإعاقة وغرامتها 100 درهم

21. البصق، إلقاء القمامة، أو أي عملٍ من شأنه إلحاق الضرر بنظافة وسائل ومرافق وخدمات النقل العام وغرامتها 200 درهم

22. التدخين داخل وسائل ومرافق وخدمات النقل العام وغرامتها 200 درهم

23. سوء استخدام المصاعد والسلالم المتحركة وغرامتها 100 درهم

24. ركوب مرافق وخدمات النقل العام بواسطة القفز أو التسلّق وغرامتها 100 درهم

25. فتح الأبواب أو محاولة الدخول أو الخروج من وسائل النقل العام خلال سيرها بين المحطات وأمكنة التوقّف وغرامتها 100 درهم

26. حمل أو استخدام مواد أو معدات من شأنها التسبب بإزعاج مستخدمي وسائل ومرافق وخدمات النقل العام أو قد تشكّل خطراً على سلامة الركّاب وغرامتها 100 درهم

27. التسبب بأي تشويش أو إعاقة لسائق وسائل وخدمات النقل العام خلال القيام بعمله وغرامتها 200 درهم

28. حمل المشروبات الروحية داخل وسائل ومرافق وخدمات النقل العام وغرامتها 500 درهم

29. حمل مواد خطرة، بما في ذلك الأسلحة والأدوات الحادة أو المواد القابلة للاشتعال إلى وسائل ومرافق وخدمات النقل العام وغرامتها 1000 درهم

30. استخدام أية أداة خاصة بالسلامة والأمان، ومنها استخدام مخارج الطوارئ عند عدم الحاجة إليها وغرامتها 2000 درهم

31. إساءة استخدام زر الطوارئ وغرامتها 2000 درهم

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