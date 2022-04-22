الامارات | إطلاق خدمة ذكية لتحويل الأموال للنزلاء في المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خدمة ذكية لتحويل الأموال للنزلاء في المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار جهود القيادة العامة لشرطة عجمان لدعم التحول الذكي في الخدمات المقدمة للنزلاء، أطلقت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة عجمان خدمة " تحويل الأموال للنزلاء " الذكية عبر تطبيق وزارة الداخلية، لتكون بديلاً عن الطريقة التقليدية في تحويل الأموال والتي تتطلب وقتاً وجهداً من ذوي النزلاء.

وقال مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة عجمان المقدم محمد مبارك الغفلي إن إطلاق الخدمة جاء ضمن جهود شرطة عجمان للتخفيف على أسر النزلاء وتسهيل عملية تحويل الأموال لنزلاء المؤسسة، ولتعزيز رضا وسعادة النزلاء واسرهم عن الخدمات المقدمة، ودعم التحول الذكي في الخدمات.

وأشار إلى أن عملية تحويل الأموال للنزلاء سابقاً كانت تتطلب توجه ذوي النزيل إلى المصرف حضورياً وإيداع الأموال في حسابه بالمصرف ليتم تحويلها إلى حسابه في المؤسسة، وكانت تتطلب الخدمة ما يقارب 24 ساعة لتوصيل الأموال إلى النزيل، أما الآن وبعد تحويل الخدمة إلى خدمة ذكية فقد اختصرت وقت إنجاز الخدمة من 24 ساعة إلى ثلاث دقائق فقط باستخدام الخدمة عبر الهاتف المحمول.

وأوضح أن الخدمة متوفرة على تطبيق وزارة الداخلية MOI، وكل ما يتطلب فعله هو الدخول إلى الخدمة وتعبئة بيانات النزيل ورقمه الموحد، ثم الموافقة على شروط وأحكام الخدمة، ومن ثم إتمام عملية الدفع عبر البطاقة الائتمانية في وقت زمني لا يتجاوز 3 دقائق، مؤكداً ان شرطة عجمان تحرص دائماً وتبذل كافة الجهود لتعزيز جودة حياة النزلاء وتقديم الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية.

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