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الامارات | مجلس الوزراء يعتمد قراراً بتحديد عطلة عيد الفطر المبارك لمدة أسبوع

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتحديد عطلة عيد الفطر المبارك لمدة أسبوع لتبدأ العطلة الرسمية للحكومة الاتحادية اعتبارا من يوم السبت الموافق 30 أبريل الجاري و حتى الجمعة الموافق 6 مايو 2022.

يشمل قرار العطلة الرسمية كافة الوزارات والجهات الاتحادية في دولة الإمارات على أن يستأنف الدوام الرسمي للحكومة الاتحادية يوم الاثنين الموافق 9 مايو 2022.

 

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