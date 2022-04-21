الامارات | مجلس الوزراء يعتمد قراراً بتحديد عطلة عيد الفطر المبارك لمدة أسبوع

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يعتمد قراراً بتحديد عطلة عيد الفطر المبارك لمدة أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتحديد عطلة عيد الفطر المبارك لمدة أسبوع لتبدأ العطلة الرسمية للحكومة الاتحادية اعتبارا من يوم السبت الموافق 30 أبريل الجاري و حتى الجمعة الموافق 6 مايو 2022.

يشمل قرار العطلة الرسمية كافة الوزارات والجهات الاتحادية في دولة الإمارات على أن يستأنف الدوام الرسمي للحكومة الاتحادية يوم الاثنين الموافق 9 مايو 2022.

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