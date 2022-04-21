الامارات | "الموارد البشرية والتوطين" تعلن موعد إجازة عيد الفطر المبارك لـ"الخاص"

شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد البشرية والتوطين" تعلن موعد إجازة عيد الفطر المبارك لـ"الخاص" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من 29 رمضان حتى 3 شوال 1443 هجرية وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي ستكون عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر.

يأتي ذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية.



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