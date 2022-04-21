الامارات | الإمارات تخصص يوم 9 مايو للاحتفال بــ "يوم الإمارات الطبي"

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تخصص يوم 9 مايو للاحتفال بــ "يوم الإمارات الطبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جمعية الإمارات الطبية، الجمعية المهنية الأولى لممارسي الرعاية الصحية في دولة الإمارات، اليوم أن الإمارات العربية المتحدة ستحتفل بتاريخ 9 مايو 2022 بـ "يوم الإمارات الطبي"، وذلك للاحتفاء بالكوادر الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية والتي تعد المبادرة الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات وتحمل في طياتها كل الشكر والتقدير والامتنان للطواقم الطبية. وذلك بعد موافقة المجلس الوزاري للتنمية في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/6/2021 على اعتماد التاسع من مايو من كل عام ليكون "يوم الامارات الطبي"،

وتنظم هذه المبادرة من قبل جمعية الامارات الطبية بدعم من وزارة تنمية المجتمع ، وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، هيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة – أبوظبي ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وجائزة الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية ومجموعة برجيل ومركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأوضحت الجمعية أن الاحتفال بيوم الإمارات الطبي سينظم تحت شعار "الإمارات تقدركم"، مؤكدة أن هذا الشعار يدل على أن دولة الإمارات تقدر كافة الكوادر الطبية بمختلف فئاتها، الذين أثبتوا كفاءة في العمل والتضحية في خدمة قيادتهم ووطنهم في مختلف مفاصل القطاع الصحي والطبي.

وقالت رئيس جمعية الامارات الطبية، الدكتورة موزة الشرهان: "يؤكد تخصيص يوم الإمارات الطبي مدى حرص واهتمام القيادة الرشيدة في دولة الامارات على دعم مسيرة الكوادر الصحية والاحتفاء بإنجازاتهم وتقدير مساهماتهم في خدمة الوطن والإنسانية" مشيرة إلى أن العاملين في قطاع الرعاية الصحية هم أبطال الحياة اليومية ويستحقون أعلى درجات الثناء والتقدير لتفانيهم وكفاءتهم المهنية".

من جانبها، أكدت مدير ادارة السياسات والتشريعات الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتورة لبنى الشعالي، أن خطط الوزارة المستقبلية تتضمن: تعزيز أسلوب حياة صحي رياضي نشط للمجتمع الإماراتي، وتعزيز الصحة النفسية لدى أفراد المجتمع، وتعزيز العمل في مجالات البحوث والمعلومات الصحية، وتقديم خدمات صحية مبنية على العلوم الطبية الحديثة وعلى الذكاء الاصطناعي، وتطوير نظام صحي يقظ، وتقديم خدمات صحية وعلاجية مصممة حسب احتياجات المجتمع وبإشراك أفراده."

فيما ثمن المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة أبوظبي، الدكتور راشد السويدي " تخصيص يوم لتسليط الضوء على جهود أبطال خط الدفاع الأول ودورهم الكبير في مسيرة قطاع الرعاية الصحية في الدولة لوضع صحة وسلامة أفراد المجتمع على رأس قائمة الأولويات، مشيراً إلى أن إمارة أبوظبي، استطاعت في ظل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة وتضحيات الكودار الطبية وعملها الدؤوب أن تقدم نموذجاً رائداً في التعامل مع الجائحة حتى تربعت في صدارة مدن العالم في الاستجابة للجائحة والحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع. ونحرص في دائرة الصحة أبوظبي على تعزيز كفاءة وإمكانات العاملين في قطاع الرعاية الصحية من خلال سلسلة من البرامج التي نطلقها مع شركائنا لصقل مهارات وإثرائها وتمكينهم من مواكبة أحدث التطورات التي تشهدها الرعاية الصحية".

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