الامارات | "الموارد البشرية الاتحادية" تعلن موعد إجازة عيد الفطر المبارك

شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد البشرية الاتحادية" تعلن موعد إجازة عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية اليوم موعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وقالت الهيئة عبر حسابها على شبكة "تويتر" إن إجارة عيد الفطر لهذا العام 2022 تبدأ اعتباراً من 29 رمضان حتى 3 شوال وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي

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