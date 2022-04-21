الامارات | فتاة تتهم والدها بالاستيلاء على 100 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تتهم والدها بالاستيلاء على 100 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى فتاة زعمت أن والدها اقترض منها 100 ألف درهم ورفض ردّها، وطالبت بإلزامه بأن يؤدي لها المبلغ.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد والدها، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها في عام 2018 قامت بإقراض والدها مبلغ 100 ألف درهم، ولدى مطالبته بردّ المبلغ المترصد في ذمته ماطل في إرجاعه ولم يستجب.

وخلال نظر الدعوى قدمت المدعية مذكرة شارحة التمست في ختامها أصلياً بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى، واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، فيما قدّم المدعى عليه مذكرة جوابية طلب في ختامها رفض الدعوى.

وقررت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للأب، فحلفها بصيغة «أقسم بالله العظيم أنني لم أستلم من المدعية مبلغ 100 ألف درهم على سبيل القرض والسلفة، والله على ما أقول شهيد».

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أنه كان من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أنه على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه، مشيرة إلى أن المدعية أقامت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم وإلزامه بالرسوم والمصروفات، وطلبت توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، وقد استجابت المحكمة لطلب المدعية، وأنه بحلف المدعى عليه لهذه اليمين الحاسمة فقد ثبت للمحكمة براءة ذمته من المبالغ المطالب بها، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية بالرسوم والمصروفات.

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