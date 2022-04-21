الامارات | حمدان بن محمد: هدف دبي أن تكون عاصمة تعليمية لاستقبال الطلاب من مختلف دول العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: هدف دبي أن تكون عاصمة تعليمية لاستقبال الطلاب من مختلف دول العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هي بناء أفضل بيئة تعليمية عالمية للجامعات الخاصة وللطلبة القادمين من مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه الحرم الجديد لجامعة برمنجهام ـ دبي المُقام على مساحة 30 ألف متر مربع، ويوفر 46 برنامجاً أكاديمياً متكاملاً، منها الذكاء الاصطناعي، وعلوم الحاسوب والعلوم الحيوية والتدريب الرياضي وغيرها.

وقال سموه إن «تصنيف جامعة برمنجهام ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً يجعلها من الأعلى تصنيفاً في دبي والمنطقة.. و10 من طلابها وكوادرها حائزون على جوائز نوبل عبر تاريخها العلمي المتميز».

وأضاف سموه أن «عدد الجامعات الخاصة في دبي يتجاوز 46 جامعة.. تضم عشرات الآلاف من الطلاب القادمين من مختلف الدول. ولدينا جامعات جديدة ومتميزة ستنضم قريباً لمدننا الأكاديمية. وهدفنا أن تكون دبي عاصمة تعليمية رئيسة لاستقبال الطلاب من مختلف دول العالم».

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات وإمارة دبي لتعزيز مستوى التعليم العالي ودعم مؤسساته، تشكّل بدورها المرحلة الأبرز التي يتم خلالها إعداد الطلاب والطالبات وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل، وليصبحوا كفاءات متمكنة وقادرة على صناعة اقتصاد قائم على المعرفة والمرونة والابتكار ويوظف التكنولوجيا المتقدمة فيه.

وتعد جامعة برمنجهام، التي تأسست في العام 1900 في المملكة المتحدة، بين أفضل 100 جامعة عالمياً حسب تصنيف QS، حيث تم تكريم 10 من خريجيها الطلبة وكوادرها التعليمية بجوائز نوبل، وتضم حالياً نحو 38 ألف طالب وطالبة.

وكانت الجامعة قد افتتحت أول حرم لها في إمارة دبي عام 2017، ليضم نحو 700 طالب، 45% منهم من الطلاب المبتعثين.

ويضم الحرم الجامعي الجديد على مساحته البالغة 30 ألف متر مربع، مختبرات بمواصفات عالية، إلى جانب قاعات للمحاضرات، وغرف ابتكار ومختبرات متنوعة تخدم التخصصات كافة.

كما تقدم جامعة برمنجهام دبي مجموعة واسعة من البرامج، بما في ذلك العلوم الطبية الحيوية، والخدمات المصرفية والمالية، والقانون التجاري الدولي، والعلوم التجارية، والاقتصاد، وعلوم الحاسوب، والذكاء الاصطناعي، والهندسة الميكانيكية والمدنية، وإدارة مشروعات البناء، وعلم النفس، والتدريب الرياضي، والتخطيط الحضري.

ويتميز الحرم الجديد لجامعة برمنجهام في دبي بتصميمه المستدام، بما يعكس رؤية الجامعة والتزامها في تحمل مسؤولياتها تجاه البيئة والمناخ.

ولي عهد دبي:

• «رؤية محمد بن راشد هي بناء أفضل بيئة تعليمية عالمية للجامعات الخاصة وللطلبة القادمين من مختلف دول العالم».

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