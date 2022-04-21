الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاي

يبيع أحد المطاعم في مركز تجاري معروف كوب شاي «الكرك» بـ25 درهماً، الأمر الذي أثار استغراب المرتادين، ممن تعودوا شراءه بسعر لا يتجاوز درهمين، علماً بأن المطعم يشهد إقبالاً لافتاً من الزبائن.

أسعار

نصح قراء المستهلكين الذين يواجهون مشكلة ارتفاع أسعار بعض السلع بمعدلات كبيرة، بالإحجام عن شرائها لأيام عدة، الأمر الذي سيضطر التجار إلى خفض أسعارها.

مخاوف

دعاء قراء الجهات المعنية ومراكز البحث والإرشاد إلى التنبّه ومراقبة ما يبث عبر تطبيق «توك توك»، لافتين إلى ظواهر غير مألوفة، وجريئة اجتماعياً، تحملها الفيديوهات أو البث المباشر، معربين عن مخاوفهم من تأثيرات هذا المحتوى على المراهقين والشباب.

سوق

أشاد زائرون لمركز عجمان للتسوق بالفكرة الرمضانية التي نفذها، إذ خصص منطقة تحت مسمى «سوق خان الخليلي»، وُضعت فيها عربات تبيع المنتجات المصرية الرمضانية.

بنك

قدم متعامل مع بنك محلي شكوى مصرفية، ووعده مسؤول في البنك بالتواصل معه خلال ثلاثة أيام عمل لحلها، الأمر الذي لم يحدث حتى بعد مرور 10 أيام عمل، ما سبب مشكلة للمتعامل.

دعاية

طالب أصحاب محال تجارية في منطقة السلمة بأم القيوين، دائرة التنمية الاقتصادية بالسماح لهم بوضع لافتات دعائية مجانية لمدة ستة أشهر على جانب الطريق العام، لتنبيه العملاء إلى وجودهم، بسبب وجود المحال في مكان غير واضح للسائقين.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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