الامارات | بيع لوحة سيارة رقم 2 في أبوظبي بـ 23.3 مليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن بيع لوحة سيارة رقم 2 في أبوظبي بـ 23.3 مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جمع مزاد «أنبل رقم» الخيري الحضوري والالكتروني الذي أقيم في أبوظبي، لدعم جهود مبادرة «المليار وجبة» الأكبر في المنطقة، 111 مليون درهم، بمزايدة أهل الخير ورواد العمل الإنساني على 15 رقماً مميزاً للوحات المركبات الفردية والثنائية والثلاثية وأرقام الهاتف المتحرك المميزة، التي سيعود ريعها كاملاً لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين في 50 دولة.

وبيعت لوحة مركبة تحمل رقم 2 الفئة الثانية ابوظبي بقيمة 23 مليونا و300 الف درهم، وبيعت لوحة الرقم 99 الفئة الاولى أبوظبي بقيمة 5 ملايين درهم، وبيعت لوحة السيارة أبوظبي 20 الفئة الثانية بقيمة 4 ملايين و250 ألف درهم، وبيعت لوحة تحمل رقم 999 ابوظبي الفئة الثانية بقيمة مليون و700 الف درهم.

كما شهد مزاد «أنبل رقم» الخيرية في أبوظبي مزايدة رواد العمل الخيري والإنساني في أبوظبي والدولة على مجموعة من أرقام الهاتف المتحرك المميزة من كل من «اتصالات» و«دو»، وضمت قائمة الأرقام الماسية المقدمة من «اتصالات» في مزاد «أنبل رقم» في أبوظبي خمسة أرقام حصرية هي 0547444444، بقيمة 160 الف درهم والرقم 0542244444 بقيمة 55 الف درهم،

والرقم 0542422222،بقيمة 52 الف درهم، والرقم 0547799999،بقيمة 52 الف درهم والرقم 0567777722، فيما تقدم «دو» في مزاد «أنبل رقم» في أبوظبي خمسة أرقام مميزة هي 0586222222.- بقيمة 150 الف درهم

ويشكل التزامن بين مزاد «أنبل رقم» الخيري في أبوظبي وفعاليات يوم زايد للعمل الإنساني فرصة لمضاعفة المساهمات الخيرية والإنسانية لرواد العمل الخيري في أبوظبي والدولة، ترسيخاً لمكانة الإمارات في ريادة الدول الرائدة في إغاثة المحتاجين ومساندة الملهوفين بمبادرات إنسانية هادفة ووسائل تبرع ومساهمة مبتكرة.

ويدعم مزاد «أنبل رقم» الخيري في أبوظبي جهود مبادرة «المليار وجبة» التي تنظمها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» لإغاثة المحتاجين والفقراء في 50 دولة حول العالم، وذلك برصد ريعه لتوفير المعونات الغذائية المباشرة في المجتمعات الأقل حظاً.

ويسهم ريع مزاد «أنبل رقم» في توفير شبكة أمان غذائي لمن يعانون انعدام الأمن الغذائي وخاصة الفئات الضعيفة من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الأزمات والكوارث، وذلك فيما يفقد 25 ألف إنسان حياتهم يومياً لأسباب متعلقة بالجوع وسوء التغذية؛ 10 آلاف منهم من الأطفال.

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