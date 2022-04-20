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الامارات | الطقس المتوقع غداً

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا وغائما أحياناً على بعض المناطق ليلاً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:00 الثاني عند الساعة 53:03 والجزر الأول عند الساعة 2210: والجزر الثاني عند 21:24 .

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:36 والمد الثاني عند الساعة 33:00 والجزر الاول عند الساعة 19:22 والجزر الثاني عند الساعة 07:37.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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