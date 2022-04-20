الامارات | محمد بن راشد: في يوم زايد للعمل الإنساني .. نستذكر الوالد المعلم المؤسس ..قدوتنا في العمل الإنساني

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: في يوم زايد للعمل الإنساني .. نستذكر الوالد المعلم المؤسس ..قدوتنا في العمل الإنساني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في يوم زايد للعمل الإنساني .. نستذكر الوالد المعلم المؤسس ..قدوتنا في العمل الإنساني، الذي أطعم البشر .. وسقى الشجر .. ورحم الفقير .. وسد حاجة المسكين.. وكان للأيتام والمحتاجين قلباً ووطناً وسكناً.. رحمه الله وأسكنه جناناً عرضها السماوات والأرض .. آمين تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App