الامارات | محمد بن زايد: نجدد التأكيد على مواصلة نهج زايد في العمل الإنساني

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: نجدد التأكيد على مواصلة نهج زايد في العمل الإنساني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الإمارات تسعى إلى إرساء منظومة عمل إنساني تتسم بالانتشار والاستدامة لصالح المحتاجين.

وقال سموه، في تغريدة على "تويتر": "في يوم زايد للعمل الإنساني نجدد التأكيد على مواصلة نهج زايد، أحد رموز العمل الإنساني ورواده، بعطائه الذي نشر الخير والسعادة في أرجاء المعمورة.. الإمارات تسعى إلى إرساء منظومة عمل إنساني تتسم بالانتشار والاستدامة لصالح المحتاجين".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news