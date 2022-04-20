الامارات | بلدية دبا الفجيرة تصادر 16 كيلو غراماً من النسوار والبان‎‎

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبا الفجيرة تصادر 16 كيلو غراماً من النسوار والبان‎‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ​أفاد مدير بلدية دبا الفجيرة ، المهندس حسن سالم اليماحي بأنه ضمن الجولات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها البلدية على جميع المنشآت في المدينة للحفاظ على صحة أفراد المجتمع الحد من الممارسات والسلوكيات السلبية ​، أسفرت عنها مصادرة (16) كجم من مادتي النسوار والبان الأحمر خلال الربع الأول من العام الجاري ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات التي لها اثراً سلبياً على المجتمع.

ولفت إلى أن مادتي النسوار والبان من المواد المحظورة التي يتم استخدامها من قبل بعض الجنسيات ،لافتاً إلى أن أضرار هذه المادة لا تقتصر على المتعاطين فقط بل تشوه الطرقات والمباني وتعكس مظهراً غير حضارياً للمدينة، وأضاف أن البلدية مستمرة في تنفيذ الحملات لمواجهة كافة أشكال التجاوزات والأنشطة الغير القانونية .

وأثنى اليماحي على جهود فرق التفتيش في سحب هذه المنتجات من الأسواق المحلية لأنها تشكل خطراً على الصحة العامة ولأنها تعتبر من المواد المخدرة والخطيرة.ودعا إلى أهمية التكاتف المجتمعي والتعاون لمكافحة الأنشطة السلبية المخالفة للقوانين لإضرارها بصحة وسلامة المجتمع والبيئة بالإبلاغ عن أي مخالفة من خلال الاتصال بالبلدية عبر القنوات المتعددة بها سواء الاتصال المباشر من خلال مكتب الطوارئ

(092043333) أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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