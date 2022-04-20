الامارات | بقرار أصدره حمدان بن محمد: تعيين مدير تنفيذي لقطاع الثقافة والتراث بهيئة الثقافة والفنون في دبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن بقرار أصدره حمدان بن محمد: تعيين مدير تنفيذي لقطاع الثقافة والتراث بهيئة الثقافة والفنون في دبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (23) لسنة 2022 بتعيين منى فيصل عبدالله القرق، مُديراً تنفيذياً لقطاع الثقافة والتراث بهيئة الثقافة والفنون في دبي، ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
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