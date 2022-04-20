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الامارات | بقرار أصدره حمدان بن محمد: تعيين مدير تنفيذي لقطاع الثقافة والتراث بهيئة الثقافة والفنون في دبي

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دبي - الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بقرار أصدره حمدان بن محمد: تعيين مدير تنفيذي لقطاع الثقافة والتراث بهيئة الثقافة والفنون في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (23) لسنة 2022 بتعيين منى فيصل عبدالله القرق، مُديراً تنفيذياً لقطاع الثقافة والتراث بهيئة الثقافة والفنون في دبي، ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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