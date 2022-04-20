الامارات | مكتوم بن محمد: الإمارات منبعٌ لكل خير.. وخير الإمارات أساسه الشيخ زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد: الإمارات منبعٌ لكل خير.. وخير الإمارات أساسه الشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية إن يوم زايد للعمل الإنساني هو إحياء لسيرة قائد أسس دولته على نهج العطاء، ومنه استلهمت جهودها ومبادراتها لرعاية الناس في جميع أنحاء الأرض.

وأضاف سموه عبر حسابه على شبكة "تويتر": الإنسانية هي أسمى صفات الإنسان، وهي في الإمارات صفة أصيلة، مضيفاً إن "الإمارات منبعٌ لكل خير، وخير الإمارات أساسه الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه".

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