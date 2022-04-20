الامارات | «مجموعة الإمارات» تدعم «المليار وجبة» بـ 5 ملايين درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «مجموعة الإمارات» تدعم «المليار وجبة» بـ 5 ملايين درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضمت «مجموعة الإمارات» إلى قائمة كبار المتبرعين من الشركات والمؤسسات وقطاعات الأعمال والأفراد وهيئات العمل الخيري والإنساني الداعمة لجهود مبادرة «المليار وجبة»، الأكبر في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي من الإمارات للفقراء والمحتاجين في 50 دولة.

وتبرعت «مجموعة الإمارات» بمبلغ خمسة ملايين درهم للمبادرة الإنسانية التي تنظّمها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتُضاف إلى سجل دولة الإمارات كمسهم فاعل في مواجهة أزمة الجوع العالمية، ودعم الجهود الدولية للتصدي للتحديات الإنسانية الملحّة على مختلف الأصعدة في المنطقة والعالم.

ويشكّل تبرع «مجموعة الإمارات» إضافة جديدة إلى مساهمات الدعم الكبيرة التي حصدتها مبادرة «المليار وجبة» الأشمل إقليمياً لإغاثة الأشد حاجة للدعم الغذائي، ومكافحة الجوع وسوء التغذية في العالم، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وبنك الإمارات للطعام، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويعادل التبرع الذي قدمته مجموعة الإمارات قيمة المواد الغذائية الأساسية المطلوبة لتوفير خمسة ملايين وجبة، في المجتمعات الأقل حظاً، لتوفير شبكة أمان غذائي للمحتاجين، خصوصاً الفئات الضعيفة من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الأزمات والكوارث.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «تتبنى مجموعة الإمارات وتدعم قيم ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعمل على إحداث تأثيرات إيجابية في المجتمعات التي تخدمها في جميع أنحاء العالم. وتجسد حملة المليار وجبة، التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ثقافة العطاء في دولتنا، وتطلعاتنا للتضامن الإنساني. وإذ نفخر في مجموعة الإمارات بالمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية الأكبر من نوعها في المنطقة، فإننا نؤكد التزامنا بتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين في أكثر من 50 دولة».

أحمد بن سعيد آل مكتوم:

• «حملة المليار وجبة تجسّد ثقافة العطاء في دولتنا وتطلعاتنا للتضامن الإنساني».

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