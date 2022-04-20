الامارات | مزاد «أنبل رقم» للأرقام المميزة ينطلق في أبوظبي اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد «أنبل رقم» للأرقام المميزة ينطلق في أبوظبي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق اليوم مزاد «أنبل رقم» الخيري في أبوظبي، بالتزامن مع «يوم زايد للعمل الإنساني»، لدعم جهود مبادرة «المليار وجبة» الأكبر في المنطقة، بمزايدة أهل الخير ورواد العمل الإنساني على 15 رقماً مميزاً للوحات المركبات الفردية والثنائية والثلاثية وأرقام الهاتف المتحرك المميزة، التي سيعود ريعها كاملاً لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين في 50 دولة.

ويعرض مزاد «أنبل رقم» الخيري الذي يقام مساء اليوم في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، خمسة أرقام مميزة حصرية للوحات المركبات الصادرة في أبوظبي، وهي الرقم الفردي «أبوظبي 2» من الفئة الثانية، والأرقام الثنائية «أبوظبي 11» من الفئة الثانية، و«أبوظبي 20» من الفئة الثانية، و«أبوظبي 99» من الفئة الأولى، والرقم الثلاثي «أبوظبي 999» من الفئة الثانية.

كما تشهد أمسية مزاد «أنبل رقم» الخيرية في أبوظبي مزايدة رواد العمل الخيري والإنساني في أبوظبي والدولة على مجموعة من أرقام الهاتف المتحرك المميزة من كل من «اتصالات» و«دو»، وتضم قائمة الأرقام الماسية المقدمة من «اتصالات» في مزاد «أنبل رقم» في أبوظبي خمسة أرقام حصرية هي 0547444444، 0542244444، 0542422222، 0547799999، 0567777722، فيما تقدم «دو» في مزاد «أنبل رقم» في أبوظبي خمسة أرقام مميزة هي 0589999996، 0586666662، 0581111114، 0582444444، 0586222222

ويشكل التزامن بين مزاد «أنبل رقم» الخيري في أبوظبي وفعاليات يوم زايد للعمل الإنساني فرصة لمضاعفة المساهمات الخيرية والإنسانية لرواد العمل الخيري في أبوظبي والدولة، ترسيخاً لمكانة الإمارات في ريادة الدول الرائدة في إغاثة المحتاجين ومساندة الملهوفين بمبادرات إنسانية هادفة ووسائل تبرع ومساهمة مبتكرة.

ويحتفي مجتمع الإمارات في الـ19 من رمضان من كل عام، بـ«يوم زايد للعمل الإنساني»، الذي يشكل موسماً سنوياً للتبرعات والمساهمات القياسية في العمل الخيري والإنساني والاجتماعي، داخل الدولة وخارجها.

وتنظم فعالية مزاد «أنبل رقم» الخيري في أبوظبي من قبل حملة «المليار وجبة»، بالتعاون مع «الإمارات للمزادات»، وبدعم من شرطة أبوظبي، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، وشركة «اتصالات الإمارات».

ويدعم مزاد «أنبل رقم» الخيري في أبوظبي جهود مبادرة «المليار وجبة» لإغاثة المحتاجين والفقراء في 50 دولة حول العالم، برصد ريعه لتوفير المعونات الغذائية المباشرة للمجتمعات الأقل حظاً.

وينظم مزاد «أنبل رقم» في أبوظبي بعد أربعة أيام من نجاح نسخته في دبي بجمع 53 مليون درهم لدعم مبادرة «المليار وجبة»، وتسجيلها بيع ثالث أغلى رقم مركبة في العالم بقيمة 35 مليون درهم لرقم اللوحة AA8 الصادر في دبي، وتسجيل رقم الهاتف المتحرك الماسي من اتصالات 0549999999 ريعاً قياسياً بلغ خمسة ملايين درهم، ستذهب لتوفير وجبات غذائية للمحتاجين ضمن مبادرة «المليار وجبة» ضمن التزامها الإنساني من الإمارات إلى العالم.

• المزاد يجسّد قيم مجتمع الإمارات الحريص على العطاء وتقديم العون لكل محتاج.



• المزاد الخيري يقام بمشاركة رواد العمل الخيري ورجال أعمال حريصين على العمل الخيري والإنساني.



• 10 أرقام مميزة للهواتف المتحركة من «اتصالات» و«دو» سيعود ريعها لإطعام الجوعى.

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