الامارات | إغلاق مطعم الإبراهيمي بأبوظبي لمخالفته اشتراطات الصحة والسلامة

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطعم الإبراهيمي بأبوظبي لمخالفته اشتراطات الصحة والسلامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرّرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الإغلاق الإداري لمطعم الإبراهيمي في شارع زايد الثاني (إلكترا) بمدينة أبوظبي، لخطورته على الصحة العامة، موضحة أن الإغلاق نتيجة تكرار حصول المطعم على مخالفات تتعلق باشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، وصدرت بحقه مخالفتان، بالإضافة إلى إنذار بالإغلاق الإداري لأسباب تتصل بتدنّي مستوى النظافة في مناطق تداول وحفظ الغذاء، وإذابة الأغذية المجمدة في درجة حرارة غير ملائمة، ما يؤدي إلى فسادها، وانبعاث روائح كريهة في منطقة الملحمة بسبب تدني مستوى النظافة، ورصد حشرات في معظم مناطق حفظ وتداول الأغذية، ما يؤثر في سلامة الغذاء وصحة المستهلكين. وأكدت أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما وجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب المخالفة.

وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كل المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الجمهور التواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555، حتى يتولى مفتشو الهيئة اتخاذ الإجراء اللازم، وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع.

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