الامارات | «الوطني» يتبنّى 13 توصية برلمانية لـ «تعزيز الصحة النفسية» في الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطني» يتبنّى 13 توصية برلمانية لـ «تعزيز الصحة النفسية» في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبنّى المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته التي عقدت مساء أمس الثلاثاء، 13 توصية برلمانية حول موضوع «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية لدولة الإمارات العربية المتحدة»، متعلقة بالسياسات والاستراتيجيات في القطاعات المعنية، وكذلك قاعدة البيانات المركزية، وتطوير الخدمات الطبية والوقائية المقدمة للمرضى.

وشملت قائمة التوصيات «إعـداد السياسات والاستراتيجيات المعنيـة بتعزيز الصحة النفسية بالتنسيق مـع الجهـات المعنيـة، وذلـك مـن خلال (دمـج الصـحة النفسية فـي السياسـات والاستراتيجيات الخاصـة بقطـاع التعلـيم وقطـاع الخدمات المجتمعية العامة، التنسيق مـع كـافـة الجهات المعنيـة بشـأن وضـع بـرامج توعويـة حـول مخـاطر استخدام المـواد المخدرة وآثارها السلبية على المجتمع».

كما تضمنت التوصيات «إنشـاء قاعـدة بيانــات مركزيـة موحـدة على مستوى الدولة تبين معـدلات انتشـار الاضطرابات النفسية وتصنيفها على مستوى القطاعات الصحية الحكومية والمحلية والقطاع الخاص، و الكوادر المتخصصة، وكذلك دور المعهـد الـوطني للتخصصات الصحية والمنشـأ بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم (28) لسنة 2014 بممارسة اختصاصاته لرفع المستوى العلمي والمهني للأطباء والمهن الصحية، التنسيق مـع مؤسسـات التعلـيم الـعـالي للتوسـع فـي طـرح البـرامج الأكاديميـة التخصصية المتعلقة بالصـحة النفسية بالإضافة إلـى إدراج تخصـص الطـب النفسـي فـي منـاهج كليـات الطـب لتأهيـل الطـلاب لمعرفـة الأساسيات المتعلقة بالأمراض النفسية وطرق تشخيصها وعلاجها.»

وأوصى المجلس كذلك بتعديل الرواتـب والامتيازات الوظيفيـة وفـرص التقـدم الـوظيفي للمهنيين والعاملين فـي مجـال الصحة النفسية لجذب القوى العاملة المتخصصة وتحفيزها، وبتطـوير بـرامج تدريب وتأهيل الكوادر المتخصصـة فـي مجـال الطـب النفسي مـع التركيز علـى الكفـاءات المتخصصة في مجال الطب النفسي للأطفال والمدمنين وأصحاب الهمم، وكذلك بالشراكة مـع مؤسسـات تعليميـة ومستشفيات عالميـة رائـدة لتطـوير مهـارات الـعـاملين فـي مجـال الخـدمات النفسية والاجتماعية والتأهيلية، التأمين الصحي، وبإدراج خدمات الصحة النفسية والأدوية الأساسية اللازمة للعلاج النفسي في نظام التأمين الصحي«.

كما أوصى باستحداث وتطوير مراكز وأقسام الصحة النفسية وتوزيعها بشكل متوازن في جميع مناطق الدولة، وبتخصيص ميزانية للأبحـاث فـي مجـال الصحة النفسية خاصة الأبحـاث ذات الصلة المباشرة بتطـوير وتنفيـذ خدمات الصحة النفسية، وكذلك وضع خطط وبرامج توعوية وتدريبية وتأهيلية فاعلة لتقليل تأثير الوصمة الاجتماعية،وبالتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية لتطوير برامج التأهيل النفسي والاجتماعي من خلال ( إنشـاء مراكز الرعاية النهاريـة لتقـديم البـرامج التأهيليـة النفسية والاجتماعيـة والمهنيـة للحـالات النفسية للمرضى في مختلف مناطق الدولة بحيث تكون سهلة الوصول للمرضى لتلقي العلاج والرعاية، و توفير خدمـة دور الرعايـة المؤقتـة للمرضـى مـن الحـالات النفسية المزمنـة بهـدف التخفيـف علـى أسـر المرضى التي تعاني من توتر عصبي وإجهاد من رعاية المريض لفترات طويلة).

وشملت التوصيات أيضاً» إعـداد مبادرات وبرامج عمـل بالتنسيق مع الجهات المعنيـة بشـأن تعزيز الوقايـة مـن الاضطرابات النفسية في مجال الصحة النفسية خاصة فيما يتعلق بتنميـة المهـارات الحياتيـة، ومكافحـة التنمـر والعنـف، والتوعيـة بمخـاطر تعاطي المـواد المخدرة، والتدخل المبكر للأطفال الذين تظهر عليهم اضطرابات نفسية أو سلوكية، وكذلك بعقد دورات تدريبية للموظفين في مجال الصحة النفسية للحفاظ على الصحة في أماكن العمل.

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