الامارات | 9 مبادرات حكومية لخفض أسعار الأدوية في الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مبادرات حكومية لخفض أسعار الأدوية في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد وزير الصحة ووقاية المجتمع. وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أطلقت على مدى الـ11 عاماً الماضية 9 مبادرات أو إجراءات لتخفيض أسعار الأدوية في الدولة، بنسبة خصم وصل أقصاها إلى 78‎% من السعر الحقيقي لبعض الأدوية.

وقال العويس، رداً على سؤال برلماني وجهه إليه عضو المجلس الوطني الاتحادي، محمد عيسى الكشف، حول «أسعار أدوية الأمراض المزمنة في الصيدليات التجارية»، خلال جلسة المجلس التي عقدت مساء اليوم الثلاثاء: «منذ توليت مسؤولية وزارة الصحة ووقاية المجتمع في عام 2011 أطلقنا مبادرة في الأول من يوليو شملت تخفيض أسعار 565 صنفاً من الأدوية المبتكرة بنسب خصم من 5‎% إلى 60‎%، وفي بداية يناير عام 2012 تم تخفيض أسعار 115 صنفاً من الأدوية المثيلة بنسب خصم من 5‎% إلى 50‎%».

وأضاف الوزير: «في الأول من يونيو عام 2013 تم تخفيض أسعار 6791 صنفاً من الأدوية المبتكرة والمثيلة من 5‎% إلى 60‎%، كما تم تخفيض أسعار 207 صنفاً من الأدوية المبتكرة في بداية 2014، بنسب خصم من 5‎% إلى 60‎%، وفي الأول من فبراير 2015، تم تخفيض أسعار 280 صنفاً من الأدوية المبتكرة، بنسبة خصم من 5‎% إلى 60‎%».

وتابع الوزير:« وفي بداية يناير 2016، تم تخفيض أسعار 142 صنفاً من الأدوية المبتكرة، بنسبة خصم من 5‎% إلى 50‎%، وفي سبتمبر من العام ذاته تم تخفيض أسعار 657 صنفاً من الأدوية المبتكرة، بنسبة خصم من 5‎% إلى 50‎%، ثم قمنا بتخفيض أسعار 410 صنفاً من الأدوية المثيلة بنسبة خصم من 2‎% إلى 77‎%، وأخيراً تم تخفيض أسعار 573 صنفاً من الأدوية المثيلة في يناير 2020، بنسبة خصم من 5‎% إلى 78‎%».

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