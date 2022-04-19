الامارات | وجهات وأنشطة متنوعة لسكان دبي وزوارها خلال رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن وجهات وأنشطة متنوعة لسكان دبي وزوارها خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزخر دبي بوجهاتها المتنوعة التي تكتسي حلة رمضانية خلال الشهر الفضيل وتضم العديد من الفعاليات والأنشطة الرائعة المستوحاة من أجواء شهر رمضان المبارك وتعكس العادات والتقاليد الأصيلة لشعب الإمارات.

ويمكن لسكان دبي وزواها خلال شهر رمضان المبارك أن يعيشوا تجربة مميزة تختلف عن سائر الأشهر الأخرى حيث تتزين المدينة بالإضاءات والديكورات التي تعكس الأجواء الرمضانية والاستمتاع بالعديد من التجارب سواء في مناطق الجذب السياحي أو مراكز التسوق فضلا عن المطاعم والخيم الرمضانية وبوفيهات الإفطار والسحور التي تعكس كرم الضيافة وتنوع المأكولات العالمية التي تناسب مختلف الأذواق لاسيما أن دبي تحتضن على أرضها أكثر من 200 جنسية بالإضافة إلى المبادرات الإنسانية التي يتم إطلاقها في هذا الشهر المبارك.

وتضم قائمة أهم الوجهات والأنشطة المميزة في دبي التي يمكن الاستمتاع بزيارتها مع العائلة والأصدقاء "متحف المستقبل" الذي يمتاز بتصميمه المعماري المذهل وفتح أبوابه مؤخراً أمام الجميع ليبدأ عصراً جديداً من الإستكشاف والمعرفة والإبتكار حيث يتمحور تركيز المتحف حول مواضيع مختلفة تشمل البيئة والهندسة الحيوية والفضاء الخارجي والنقل إلى جانب المعارض التي توفر رؤية شاملة عن المستقبل .

ويعتبر "سوق المرفأ" في "جزر ديرة" التابع لـ"نخيل" أحدث سوق على الواجهة البحرية حيث يحتضن 400 متجر ويوفر جميع احتياجات المستهلكين من السجاد والتوابل وحتى الملابس والأجهزة الإلكترونية في متاجر وأكشاك تديرها شركات محلية وعالمية.

ويمثل "سكاي فيوز دبي" في "العنوان سكاي فيو" أحدث الوجهات الترفيهية في دبي والتي ترتقي بتجربة مشاهدة معالم المدينة إلى مستويات جديدة حيث يمكن لعشاق المغامرة والتشويق خوض تجربتي المزلقة الزجاجية وممشى الحافة في الطابقين 52 و53 بين برجي فندق "العنوان سكاي فيو" فضلاً عن فرصة اختبار شجاعتهم وتجربة مزلقة "سكاي سلايد" المذهلة والتي تنتقل بهم من طابق إلى آخر بسرعة فائقة وعلى ارتفاع يتخطى 219.2 متراً فوق سطح الأرض.

ويعد "ديب دايف دبي" أعمق حوض سباحة في العالم حيث يوفر تجارب الغوص الحر وغوص سكوبا ودورات تدريبية لجميع المستويات تحت إشراف فريق من المحترفين يضم نخبة خبراء عالميين في الغوص..وتدعو هذه الوجهة الغواصين على اختلاف مستوياتهم لاستكشاف المدينة الغارقة تحت المياه والتي تشمل شوارع مهجورة وشقة وموقف سيارات وأجهزة ألعاب فيديو كلاسيكية والكثير من المفاجآت.

وتوفر منصة المشاهدة "ذا ڤيو آت ذا بالم" - التي ترتفع 52 طابقاً- إطلالات بانورامية خلابة على "نخلة جميرا" ومعالم دبي والخليج العربي مع ارتفاعها الشاهق البالغ 240 متراً حيث يمكن للزوار الوصول بشكل مباشر إلى المنصة من "نخيل مول".. كما يمكن الاستمتاع بتجربة متميزة في مسرح يكشف لهم عن طرق تصميم وبناء وتطوير هذه الجزيرة ذات الشهرة العالمية الواسعة.

كما أعلنت "القرية العالمية" تمديد موسمها الحالي حتى 7 مايو المقبل لتمنح الزوار فرصة استكشاف 26 جناحاً تقدم 3500 منصة من مختلف دول العالمة مثل الهند ومصر والصين وإسبانيا.. بينما يمكن لزوار القرية شراء المشغولات اليدوية التقليدية والاستمتاع بمجموعة يومية من العروض الترفيهية الحية وتذوق أشهى الأطباق من أكثر من 200 وجهة طعام أو خوض تجربة مسلية في الألعاب الرائعة ضمن المدن الترفيهية الضخمة.

ويضمن "سكي دبي"- المنحدر الثلجي المغلق الأول من نوعه في المنطقة - أعلى مستويات التسلية للجميع حيث يستطيع الزوار صقل مهاراتهم في التزلج على الجليد من خلال خمسة مسارات متفاوتة الصعوبة فضلاً عن الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة الرائعة مثل التزلج على الجليد والتزحلق وتوفر الوجهة تجارب المسار الانزلاقي وفرصة للقاء البطاريق.

ويمكن لعشاق الرياضة زيارة "عالم دبي للرياضة" في مركز دبي التجاري العالمي واختبار مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية المناسبة لكل الأعمار ضمن ملاعب مغلقة ومكيّفة بما فيها كرة القدم وكرة السلة والكريكت والريشة الطائرة وغيرها.

كما يمكن لسكان دبي وزوارها قضاء أمسية مليئة بالمرح والترفيه والأنشطة الرياضية عبر زيارة وجهة "توب جولف" في "نادي الإمارات للجولف" الشهير وخوض أروع تجارب الجولف أثناء الإستمتاع بإطلالات خلابة على معالم مدينة دبي جيث تتيح هذه الوجهة للضيوف على اختلاف أعمارهم ومهاراتهم حجز مقصورات خاصة مكيفة كما توفر لهم كرات جولف بتقنية عالية تمكنهم من تعزيز مهاراتهم أثناء الاستمتاع بأشهى الوجبات الخفيفة.

وللراغبين في الابتعاد عن صخب المدينة بإمكانهم التوجه إلى "منطقة حتا" التي تقع في جبال الحجر على بعد 90 دقيقة فقط بالسيارة عن وسط مدينة دبي وتوفر ملاذاً مثالياً وتتميز بمناظرها الطبيعية الفريدة التي تجعل منها خياراً مفضلاً لقضاء العطلات القصيرة ومقصداً لعشاق التصوير والمغامرات.. فيما يمكن للزوار استكشاف مسارات الدراجات الهوائية أو التنزه سيراً على الأقدام أو تجربة المسار الانزلاقي الحماسي أو حتى التواصل مع الطبيعة وركوب قوارب "الكاياك" في بحيرة "سد حتا".

كما يمكنكم زيارة "بحيرات القدرة" وقضاء أجمل النزهات وسط أجواء طبيعية لا تضاهى حيث تقع هذه الواحة الصحراوية الشهيرة على بعد 30 دقيقة فقط بالسيارة عن دبي وتشكل موطناً للثعالب الصحراوية وحيوانات المها وتحتضن أكثر من 170 نوعاً من الطيور بما فيها طيور البجع والإوز والبط وعقاب البادية والحبارى الآسيوية.

وتتيح سلسلة "سباقات سوبر سبورتس نايت رن" التي ستقام يوم 26 إبريل الجاري الفرصة للتعرف على المشاهد الليلية المذهلة في دبي ومعالمها الخلابة من على "جسر ميدان" الشهير والمشاركة في سباقات لمدة 3 أو 5 أو 10 كيلومترات.

وتوفر النسخة الحديثة من "سوق رايب" - الذي تستضيفه حديقة أكاديمية شرطة دبي في عطلات نهاية الأسبوع حتى 29 مايو المقبل- استكشاف العديد من أكشاك الحرف اليدوية وشراء المنتجات العضوية الطازجة بالإضافة إلى تجربة تشكيلة واسعة من المأكولات الشهية التي تقدمها شاحنات الطعام خلال "سوق رايب الليلي".

كما يقدم "مسرح مول الإمارات" يوم 23 إبريل الجاري عرض "كريزي كيتشن" من تقديم الشخصيتين الشهيرتين في الإمارات في مجال تقديم العروض الترفيهية للأطفال ماجيك فيل وإيما كوينتن.

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