الامارات | مركز سعادة كبار المواطنين بصحة دبي يحصل على الاعتماد العالمي لمعايير التميز

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز سعادة كبار المواطنين بصحة دبي يحصل على الاعتماد العالمي لمعايير التميز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل مركز سعادة كبار المواطنين التابع لهيئة الصحة بدبي على الاعتماد الدولي لمعايير التميز الخاصة بمراكز دور الرعاية طويلة الأمد من الهيئة الدولية المشتركة لاعتماد المؤسسات الصحية (JCI)، ليكون بذلك أول مركز حكومي مستقل على مستوى الدولة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقارة آسيا يحصل على هذا الاعتماد.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية التخصصية بهيئة الصحة بدبي الدكتور أحمد بن كلبان على أهمية هذا الاعتماد الذي يعكس مستوى الخدمات والتجهيزات وبيئة العمل وكفاءة العاملين بها من كوادر طبية وطبية مساعدة وإدارية، إضافة إلى رضا وسعادة المتعاملين الذي توليه الإدارة العليا كل الاهتمام والمتابعة.

وقال الدكتور بن كلبان إن المركز تمكن من الحصول على هذا الاعتماد بعد عملية التدقيق على رعاية المرضى وعلاجهم، وكذلك تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بسلامة المرضى والتي تشمل عمليات التقييم توفر الخدمات والرعاية ومكافحة العدوى والتعليم وإدارة المعلومات والموارد البشرية، ونظم إدارة المرافق المختلفة والنظم القيادية والإدارية.

واستعرضت استشاري ورئيس مركز سعادة كبار المواطنين بهيئة الصحة بدبي الدكتورة سلوى السويدي الخدمات المتعددة التي يقدمها المركز الذي تم افتتاحه في أكتوبر من عام 1993 لتقديم خدمات صحية واجتماعية متكاملة لفئة كبار المواطنين من خلال الرعاية الصحية طويلة الأمد للمرضى المنومين (المقيمين) وذلك حسب شروط محددة من أهمها عدم وجود أبناء أو أقارب من الدرجة الأولى، حيث يبلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمة حاليا 20 مريضاَ داخلياً، والرعاية النهارية للمراجعين الخارجيين والتي يستفيد منها حالياً أكثر من 700 مراجع خارجي.

وقالت الدكتورة السويدي إن المركز يقدم الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية والتأهيلية الشاملة لكبار المواطنين من خلال أطباء متخصصين في الأمراض الباطنية وطب المسنين والشيخوخة، وطاقم تمريضي مؤهل، إضافة إلى خدمات التغذية العلاجية والخدمات الاجتماعية والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل وغيرها من الخدمات.

الاعتماد الدولي لشبكة الرعاية الصحية المتنقلة

ومن جهة أخرى تمكن مركز دبي للسكري، ومركز دبي للثلاسيميا من تجديد اعتمادهما الدولي من الهيئة الدولية المشتركة لاعتماد المؤسسات الصحية ضمن الاعتماد الدولي لشبكة الرعاية الصحية المتنقلة (JCIA – Ambulatory Health Care accreditation)، وهو الأمر الذي سيعزز من الثقة والقدرة التنافسية لهذه المراكز على الساحة الصحية، والتي تعكس رؤى وتطلعات مدينة دبي وتوجيهاتها في شأن الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية التخصصية وجعلها الأولى عالمياً وصولاً لمجتمع أكثر صحة وسعادة، وتقديم رعاية صحية تخصصية تعتمد على استخدام أرقى المعايير العالمية والتدابير الوقائية وتوظيف أحدث التقنيات لحماية صحة وسلامة المرضى، ويعمل على تعزيز بناء نظام صحي فعّال يحقق ويلبي توقعات المتعاملين وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

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