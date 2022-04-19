الامارات | %35.8 من مسبّبات الوفاة لأمراض القلب والشرايين

شكرا لقرائتكم خبر عن %35.8 من مسبّبات الوفاة لأمراض القلب والشرايين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الصحة في دبي، أن أمراض القلب والأوعية الدموية تتصدر أسباب الوفاة في دبي، بنسبة بلغت 35.8%، فيما عزا البروفيسور استشاري أمراض القلب والشرايين، نائب رئيس جمعية الإمارات للقلب، الدكتور عبدالله شهاب، هذه النسبة إلى شيوع التدخين، والسمنة، وأمراض القلب.

وحسب تقرير حديث، صادر عن الهيئة، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تتصدر الأمراض المسببة للوفيات، بنسبة بلغت 35.8%، فيما كانت الأورام وراء 8% من أسباب الوفاة، ثم الأمراض المعدية والطفيلية بنسبة 7.8%، ثم أمراض الجهاز التنفسي بنسبة 7.6%.

وأكد الدكتور عبدالله شهاب أن نمط الحياة غير الصحي يسهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات أمراض القلب والأوعية الدموية، خصوصاً مع زيادة العوامل المساعدة على الوفاة بالمرض، مثل (الإصابة بأمراض السكري والضغط والقلق والتوتر).

ولفت إلى أن دراسة حديثة أجريت بالدولة كشفت أن ما يعادل 50% من السكان يعانون ارتفاع نسبة الكوليسترول، فيما يعاني ثلث السكان الضغط، وخمسهم السكري. ويندرج سدس السكان تحت فئة المدخنين.

وذكر أن أمراض القلب والشرايين المسبب الأول للوفاة في كثير من بلدان العالم المتقدم، بسبب تحول نمط الحياة للأسوأ، من حيث الحركة واتباع نظام غذائي غير صحي، ومواجهة ضغوط الحياة بالتوتر والقلق الزائدين.

وحذر من انتشار أمراض القلب والشرايين بين فئات عمرية مبكرة، حيث انتقل المرض إلى فئة الشباب في سن العشرينات، بعدما كان منتشراً في فئات عمرية متقدمة سابقاً، وشدد على ضرورة البعد عن التدخين، والأكلات السريعة، والقلق، وممارسة الرياضة للوقاية من هذا المرض.

وقال شهاب إنه على الرغم من تقدم دولة الإمارات في تشخيص وعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، إلا أنه يجب تكثيف حملات التوعية بمسببات هذه الأمراض، لاتخاذ الحملات الوقائية المناسبة للتصدي لأمراض القلب والشرايين، التي غالباً ما تتمثل في تغيير أسلوب الحياة وممارسة الرياضة.

وحسب تقرير صحة دبي بلغ معدل الوفيات بدبي 1.02 حالة وفاة لكل 1000 من السكان، وهو من بين أدنى معدلات الوفيات في العالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news