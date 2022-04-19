الامارات | شرطة أبوظبي تحذّر من حيل المتسوّلين

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحذّر من حيل المتسوّلين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت شرطة أبوظبي من التسوّل واستعطاف الناس، بهدف الحصول على منافع مادية وعينية بحيل مختلفة وقصص مفبركة، خصوصاً أمام أبواب المساجد، أو في الأسواق والطرق.

وطالبت الأفراد بعدم منح المتسوّلين الأموال، أو الاستجابة لأساليبهم الاحتيالية المضللة، ومآربهم غير المشروعة، التي يجنوا من ورائها، ثروات طائلة، مستغلين رغبة الصائمين في عمل الخيرات خلال شهر الخير والغفران، داعية المحسنين إلى صرف الأموال في الجمعيات الخيرية المعتمدة لدى الدولة في دعم قوافل الخير، وتوزيع المساعدات على مستحقيها، بما يعزّز الجهود الوقائية، ويرسّخ الأمن والاستقرار، على نحو يجسّد الشراكة المجتمعية.

وأوضحت أن القانون حدّد عقوبة ارتكاب جريمة التسوّل بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن 5000 درهم، كما اعتبر القانون ظرفاً مشدداً ارتكاب جريمة التسوّل في الأحوال إذا كان المتسوّل صحيح البنية أو له مورد ظاهر للعيش، وإذا كان المتسوّل قد اصطنع إصابة بجروح أو عاهات مستديمة، أو تظاهر بأداء خدمة للغير، أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الخداع والتغرير بقصد التأثير في الآخرين لاستدرار عطفهم.

وفي ما يخص جريمة التسوّل المنظم، أكدت شرطة أبوظبي أن القانون فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 آلاف درهم، على كل من أدار جريمة التسوّل المنظم، كما فرض العقوبة ذاتها على كل من يستقدم أشخاصاً وفقاً لقانون دخول وإقامة الأجانب ليستخدمهم في جريمة التسوّل المنظم.

وأوضحت أن عقوبة من شارك في جريمة التسوّل المنظم، فهي وفقاً للقانون الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما اعتبر ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكب جريمة التسوّل المنظم ولياً أو وصياً أو مكلفاً بملاحظة أو رعاية المتسّول أو له سلطة مباشرة عليه.

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