الامارات | «تدوير» يحجز 6821 حيواناً سائباً في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «تدوير» يحجز 6821 حيواناً سائباً في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، عن تعامله مع 6821 حيواناً سائباً خلال الـ16 شهراً الأخيرة، وإرسالها إلى مستشفى أبوظبي للصقور، لتقديم الرعاية المناسبة لها.

وأكد وجود تحديات على صعيد البلاغات الواردة للمركز، أبرزها اكتشاف أن بعض الحيوانات السائبة مملوكة لأحد سكان المنطقة، وأن مالكها يعمد إلى إطلاقها من دون مرافق.

وأكد مدير إدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة بالإنابة في المركز، المهندس محمد النقبي، لـ«الإمارات اليوم»، حرص «تدوير» على تنفيذ برامج عمل مجدولة، وخطط شهرية تشمل جميع مناطق مدينة أبوظبي ومنطقة الظفرة، للتعامل مع الحيوانات السائبة، وإرسالها إلى مستشفى أبوظبي للصقور لتقديم الرعاية لها.

وأوضح النقبي أن المركز يضم فرقاً مؤهلة، ونخبة من الفنيين المختصين في مجال الرصد والتعامل مع الحيوانات السائبة، لضمان سلامة الحيوانات خلال عملية رصدها وحجزها في أقفاص خاصة، وعدم إلحاق الضرر بها أثناء نقلها إلى المستشفى، لفحصها وتقديم الرعاية المناسبة لها.

وكشف النقبي عن تنفيذ المركز منذ بداية العام الجاري عدداً من البرامج الدورية لعمليات المسح الميداني لرصد الحيوانات السائبة، شمل جميع الأماكن العامة، وجرى خلالها التعامل مع 435 حيواناً سائباً، من بينها 66 جملاً، و340 قطة، و29 كلباً، فيما بلغ إجمالي عدد الحيوانات السائبة التي تعامل معها المركز خلال العام الماضي 6386 حيواناً، منها 1059 حيواناً كبيراً، مثل الجمال، والأبقار، والأحصنة، و5327 حيواناً صغيراً، مثل القطط، الكلاب، والثعالب.

ودعا إلى التواصل مع «تدوير» للإبلاغ عن وجود الحيوانات السائبة في مدينة أبوظبي ومنطقة الظفرة، مشيراً إلى حرص المركز على التعامل مع البلاغات واستجابته لها.

وحذّر السكان من محاولة إمساك الحيوانات السائبة بأنفسهم، تجنباً لاحتمالية تعرضهم للخطر، نتيجة انتقال العدوى لهم في حال إصابة الحيوانات بأمراض معدية، أو في حال هجومها عليهم، وأيضاً للحفاظ على سلامة تلك الحيوانات في حال تعرضها لإصابة ما.

الإبلاغ عن الحيوانات

أكد المهندس محمد النقبي، صحة البلاغ الخاص بوجود كلاب سائبة في مدينة خليفة (أ) بأبوظبي، الذي تلقته «الإمارات اليوم»، أخيراً، مشيراً إلى أن «تدوير» أرسل فريقاً مختصاً لمسح المنطقة، والتأكد من حيثيات البلاغ.

ودعا النقبي أفراد المجتمع، وتحديداً مربي الحيوانات، إلى عدم ترك حيواناتهم من دون مرافقة في الشوارع العامة، تجنباً لإلحاق الضرر أو ترويع الآخرين.

• 435 حيواناً تعامل معها «تدوير» منذ بداية العام الجاري.

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