الامارات | شرطة دبي تحبط محاولة تهريب طن من مخدر الكريستال

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تحبط محاولة تهريب طن من مخدر الكريستال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحبطت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، محاولة تهريب طن و56 كيلوغراماً من مخدر الكريستال، بقيمة سوقية نحو 68 مليوناً و640 ألف درهم، وألقت القبض على 10 متهمين من جنسيات مختلفة، وذلك بعد متابعة ومراقبة دقيقة في عملية نوعية أُطلق عليها اسم «الألواح الشمسية»، كشفوا خلالها محاولة المتهمين إدخال مخدر الكريستال إلى الدولة عبر إخفائه داخل ألواح الطاقة الشمسية.

وأشاد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، بجهود فرق العمل في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واحترافيتهم في إلقاء القبض على المتهمين الـ10، وذلك من خلال استخدام أحدث الممكنات في التعامل مع مثل هذه الأساليب الإجرامية.

ونوه بالتنسيق والتعاون مع الشركاء محلياً ودولياً، للتصدي لكل الجرائم العابرة للقارات، وفي مقدمتها الاتجار في المخدرات، بما يحقق أهداف وتوجهات شرطة دبي لتعزيز الأمن والأمان في المجتمع، مؤكداً أن شرطة دبي عاقدة العزم على توجيه ضربات استباقية لمروجي المخدرات وتجارها، وإحباط محاولاتهم، كما أنها تحرص على تطوير آليات عملها، والاطلاع على الأساليب الإجرامية، في محاولة لتوقع ورصد كل تلك الأساليب وإحباطها.

من جانبه، أكد مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، أن «شرطة دبي لا تدخر جهداً في بناء شبكة قوية من العلاقات والمصادر الداخلية والخارجية، ولا نتهاون في اتخاذ كل المعلومات التي تردنا بعين الاعتبار والجدية، والمسارعة بالتحرك والمتابعة، حرصاً على سلامة الوطن وأبنائه»، لافتاً إلى أن العملية بدأت بورود معلومات تفيد بمحاولة عصابة دولية إدخال شحنة من المخدرات، قادمة من إحدى دول أميركا الجنوبية، في ألواح الطاقة الشمسية، فتم تشكيل فرق المراقبة والتحري.

وأضاف: «تمكنّا من كشف محاولة العصابة تهريب مخدر الكريستال داخل ألواح الطاقة الشمسية، وحرصاً منا على ضبط التشكيل العصابي بأكمله، بدأ رجال الشرطة في مراقبة تحركات المتهم الأول، بعد تسلم الشحنة عبر أحد منافذ الدولة، حتى أوصلنا إلى بقية المتهمين».

وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، العميد عيد محمد حارب: «شكلنا فرقاً للمراقبة والمتابعة، تمهيداً للكشف عن التشكيل العصابي، والقبض عليهم متلبسين وبحوزتهم المواد المخدرة، وبدأت الفرق بتتبع الشحنة بعد خروجها من المنافذ، ونقلها إلى مستودع، تمهيداً لتصديرها مرة أخرى خارج الدولة، وبعد تحديد بقية المتهمين، أعددنا خطة محكمة، وضبطنا المتهمين الـ10، وبحوزتهم مليون و637 ألفاً و640 درهماً».

وبيّن أن الكريستال كان مخبأ داخل 264 لوح طاقة شمسية، في محاولة من العصابة للتمويه، وإدخال المواد المخدرة إلى الدولة.

وأكد أن عيون رجال مكافحة المخدرات ساهرة، وتعمل باستمرار لإحباط المخططات الإجرامية لتجار ومروجي المخدرات، داعياً أولياء الأمور والتربويين إلى تعزيز التوعية بين النشء والشباب، بوصفها حائط الصد الأول والمنيع في مواجهة الجريمة بكل أشكالها وصورها، وعلى رأسها التعاطي، نظراً للأضرار الجسيمة التي تلحقها بأجيال المستقبل، ولما تنطوي عليه من كلفة اجتماعية وتنموية باهظة تتكبدها الدولة جراء إدمان الأفراد.

• 68.6 مليون درهم القيمة السوقية لشحنة المخدرات المضبوطة.

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