الامارات | 5452 نزيلاً في عجمان يستفيدون من المحاكمات عن بعد

شكرا لقرائتكم خبر عن 5452 نزيلاً في عجمان يستفيدون من المحاكمات عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ نائب قائد عام شرطة عجمان، العميد خالد محمد النعيمي، جولة تفتيشية افتراضية على المؤسسة العقابية، بحضور المقدم محمد مبارك الغفلي، ونوه بجهود إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية والخدمات الذكية المقدمة للنزلاء والمبادرات، ومنها خدمة المحاكمة عن بعد، التي استفاد منها 5452 نزيلاً، وكذلك المبادرات المجتمعية، ودورها المتميز في دعم وتأهيل النزلاء وفق أعلى معايير الجودة، وتحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي، المتمثل بضمان تقديم الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وتعزيزاً لعملية إدارة الموارد والدعم.

وأثنى النعيمي على المبادرات المجتمعية التي تنفذها الإدارة لدعم وتأهيل النزلاء وأسرهم.

وإلى ذلك، أشاد النعيمي بالتحول الذكي الذي أسهم بشكل كبير في تطوير خدمات المؤسسة، ومنها خدمة الزيارة الإلكترونية عن بعد، واستفاد منها 287 نزيلاً، وخدمة الأوراق القضائية الإلكترونية، واستفاد منها 3417 نزيلاً، وخدمة المحاكمة عن بعد، واستفاد منها 5452 نزيلاً، إضافة إلى السوبر ماركت الذكي، الذي قدم 8307 خدمات للنزلاء.

واطلع نائب قائد عام شرطة عجمان خلال الجولة على مجريات العمل بما يختص بشؤون النزلاء، وشؤون الأمن، وتابع آلية تحديث وتطوير عنابر النساء والرجال، واستمع إلى شرح حول برامج التأهيل، والورش التدريبية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news