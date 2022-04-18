الامارات | الإمارات تدين إحراق متطرفين في السويد نسخا من القرآن الكريم

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين إحراق متطرفين في السويد نسخا من القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت دولة الإمارات بشدة ما أقدم عليه بعض المتطرفين في السويد من إحراق نسخ من القرآن الكريم.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والتي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.

وجددت الوزارة دعوتها الدائمة إلى نبذ خطاب الكراهية والعنف و وجوب احترام الرموز الدينية والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان والمقدسات، وضرورة نشر قيم التسامح والتعايش.

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