الامارات | طبيب إماراتي يفوز بجائزة "أفضل رئيس تنفيذي لمؤسسة صحية" بآسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب إماراتي يفوز بجائزة "أفضل رئيس تنفيذي لمؤسسة صحية" بآسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت مجموعة "الفطيم للرعاية الصحية" على ثلاث جوائز عالمية في ثلاث فئات رئيسية في جوائز آسيا للرعاية الصحية، وهي جائزة عالمية مرموقة مقرها سنغافورة تقوم سنويا بتقييم أفضل الانجازات وأبرز مقدمي الرعاية الصحية على قارة آسيا.

وحصل المدير العام لمجموعة الفطيم للرعاية الصحية الدكتور حيدر سعيد اليوسف" على جائزة أفضل رئيس تنفيذي في مجال الرعاية الصحية لعام 2021 في آسيا، ضمن حفل تسليم جوائز آسيا للرعاية الصحية 2022.

ويعتبر الدكتور حيدر سعيد اليوسف أول طبيب إماراتي ورئيس تنفيذي ينال هذا اللقب من دولة الإمارات على مستوى قارة آسيا.

وأكد الدكتور حيدر سعيد اليوسف إن الفوز بهذه الجوائز، التي تقدمها منظمة جوائز آسيا للرعاية الصحية، يعد إنجازا كبيرا في سجل الخدمات الصحية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا الى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة للقطاع الصحي الخاص، وتوجيهها بتوفير افضل الخدمات الطبية للمرضى، وفق أعلى المعايير العالمية.

وتهدف جوائز آسيا للرعاية الصحية إلى تكريم المستشفيات والعيادات ومقدمي الرعاية الصحية الذين تجاوزوا التحديات وأحدثوا تأثيرا ملحوظا في علاج مرضاهم خاصةً في ظل تأثيرات جائحة كورونا على المرافق الصحية.

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