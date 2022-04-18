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الامارات | رفع سن استقدام أبناء الأجنبي إلى الإمارات حتى 25 عاما

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أحمد عابد – أبوظبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رفع سن استقدام أبناء الأجنبي إلى الإمارات حتى 25 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منحت اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب، حزمة كبيرة من المزايا لأفراد الأسرة حيث يجوز للأجنبي المقيم بالدولة استقدام أفراد أسرته بسهولة ويسر ويشمل ذلك الزوج والأبناء. 
وقد تم رفع سن الأبناء حتى 25 عاماً بعد أن كان 18 عاماً فقط إضافة إلى البنات غير المتزوجات بغض النظر عن العمر، ويمنح الأبناء من أصحاب الهمم تصريح إقامة مع ذويهم بغض النظر عن العمر. 
كما جرى استحداث مزايا إضافية للأجنبي الحاصل على الإقامة الخضراء تتيح له استقدام أقاربه من الدرجة الأولى، وفي كل الأحوال تكون إقامة أفراد الأسرة ذات مدة إقامة رب الأسرة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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