الامارات | رفع سن استقدام أبناء الأجنبي إلى الإمارات حتى 25 عاما

شكرا لقرائتكم خبر عن رفع سن استقدام أبناء الأجنبي إلى الإمارات حتى 25 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منحت اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب، حزمة كبيرة من المزايا لأفراد الأسرة حيث يجوز للأجنبي المقيم بالدولة استقدام أفراد أسرته بسهولة ويسر ويشمل ذلك الزوج والأبناء.

وقد تم رفع سن الأبناء حتى 25 عاماً بعد أن كان 18 عاماً فقط إضافة إلى البنات غير المتزوجات بغض النظر عن العمر، ويمنح الأبناء من أصحاب الهمم تصريح إقامة مع ذويهم بغض النظر عن العمر.

كما جرى استحداث مزايا إضافية للأجنبي الحاصل على الإقامة الخضراء تتيح له استقدام أقاربه من الدرجة الأولى، وفي كل الأحوال تكون إقامة أفراد الأسرة ذات مدة إقامة رب الأسرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news