الامارات | إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية

شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت حكومة الإمارات إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية، وذلك ضمن المنظومة الجديدة لتأشيرات الدخول والإقامة، والتي تضم أنواع جديدة من الإقامات للمستثمرين والعمالة الماهرة وأصحاب العمل الحر وأفراد الأسرة بمزايا متنوعة تدعم مختلف القطاعات.

وبينت أن هناك 10 أنواع رئيسة من تأشيرات الدخول لزيارة دولة الإمارات ضمن المنظومة الجديدة باشتراطات مبسطة ومزايا جديدة أهمها طرح تأشيرات بدون ضامن أو مستضيف ومرونة مدة بقاء الزائر في الدولة وإمكانية السفر لعدة مرات وصلاحية دخول لمدة 60 يوماً قابلة للتجديد، وآلية تقديم ضمن منصة واحدة.



وحسب التحديثات جديدة ضمن الإقامة الذهبية في المنظومة الجديدة لتأشيرات الدخول والإقامة في الإمارات، تم توسيع نطاق المستفيدين والمزايا لتشمل 10 سنوات قابلة للتجديد في إطار استقطاب واستبقاء أصحاب المهارات والكفاءات.

وتضمنت المزايا الجديدة في حالة وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية، يجوز لأفراد الأسرة المعالين البقاء في الدولة طيلة مدة سريان الإقامة الممنوحة لهم ، وإصدار تصاريح الإقامة الذهبية لأفراد الأسرة الأجنبي تشمل الزوج والأبناء .

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